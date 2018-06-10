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北京考生反思：我們是制度的得利者

2018-06-10 16:24中央社 台北10日電

由於學生必須在戶籍所在地參加高考，中國大陸的大學給各省分配不同的「招生名額」，等...
由於學生必須在戶籍所在地參加高考，中國大陸的大學給各省分配不同的「招生名額」，等於每位考生出生時就被設下門檻。示意圖／ingimage
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由於中國大陸考生必須在戶籍地參加高考（類似聯考），戶籍限制讓外省考生進入優秀大學更加困難。一名已畢業的北京考生反思，他是在上了大學後，才發現高考並不公平，自己是既得利益者。

由於學生必須在戶籍所在地參加高考，中國大陸的大學給各省分配不同的「招生名額」，等於每位考生出生時就被設下門檻。每年高考季，都有學生和家長憤憤地抱怨自己想讀的學校，在本省的招生數量遠少於其他省份。

英國金融時報中文網刊登法律研究者傅亦沁文章指出，2006至2013年，考上北京清華最容易的北京，每萬名考生有47人可就讀清華；而最難的河南，每萬名考生僅有不到2人。

美國之音訪問一名2011年參加高考、現在任職於北京中關村初創科技公司的北京人晨晨。晨晨說，高中時「發現好多人討厭北京的學生」，每當高考季，「網上都是罵北京人的，他們覺得北京分數線低，上大學容易」。

但當時他「沒覺得自己占了什麼戶口的便宜，覺得自己非常努力了」。直到上了大學，認識一名來自山東的同學，「讓我第一次意識到我是制度的得益者」。

這名山東同學從初中到高中，考試永遠都在年級前五名，從初三開始住校，每天早上5點半起來跑操場，然後洗漱、吃飯，7點開始自習、上課，到晚上10點半回宿舍。周日上午可以回半天家，但下午就要回學校自習。

晨晨說：「我高三都沒有這麼累過，而這樣的生活他過了四年。」

普遍的不平等引發眾人對北京人的怨懟。大學4年，晨晨經常聽到別人以「你們北京人」開頭，後面通常跟著「有錢、家裡有關係、都不學習、好找工作」等。

到了畢業找工作的時候，許多聰明又努力的外地同學，因為戶口原因無法繼續待在北京，只能返回外省老家。晨晨認為，高考讓部分學生得不到應有的機會，「甚至讓我這種得利者都認為，自己得利是理所應當的」。

北京高考

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