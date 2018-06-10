陸改革開放40周年 學者：恐陷中等收入陷阱

2018-06-10 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國民經濟研究所副所長王小魯表示，大陸改革開放40年，經濟有了翻天覆地的變化，卻也衍生許多問題，包括政治體制改革長期滯後。他指出，如果中國下一步改革推不動，將有可能向反市場的舊體制倒退，也可能滑向權貴資本主義，使腐敗死灰復燃，社會出現兩極分化，從而落入「中等收入陷阱」。

王小魯日前在上海金融與法律研究院主辦的「鴻儒論道」上，以「40年改革與中國經濟的未來」為題發表演說時表示，今年是中國改革開放40年周年，40年來中國經歷了翻天覆地的變化。1977年，改革前一年，中國人均GDP折算成美元是198美元，但2017年已來到8,836美元。若以人民幣不變價格衡量，人均GDP大概上漲約30倍。

而在改革開放期間，中國經濟增長加快，先是超越了俄羅斯，之後又陸續超越加拿大、義大利、法國、英國、德國、日本，現已位居世界第二。

對於這40年改革方面的進展，王小魯說，主要是從過去的計劃經濟轉向市場經濟；從一個封閉的國家轉向了開放；從國有經濟一統天下到現在民營經濟已占主體地位。

此外，改革以前國有企業職工與政府機關工作人員是拿鐵飯碗，看病可以報銷，退休可以拿退休金。但除這兩類人，其他人就沒有任何社會保障，農民更不用說，生老病死完全是自己的事。今天，中國基本上有了全面的社會保障體系，儘管還不是百分之百地覆蓋。

王小魯指出，中國這40年改革在這些方面取得的重大變化，是通過「摸著石頭過河」、漸進式地改革的方式，試一試，看看行了，再繼續往前走，不行就退回來。這和俄羅斯在上世紀90年代推行的「休克療法式改革」，有非常大的不同。

但這是否代表中國的改革道路就十全十美？王小魯說，「當然不是」。中國在改革中間也衍生了很多問題，包括：收入差距不斷擴大，且很長一段時間腐敗蔓延。儘管這種情況近幾年有所改變，但還不能說問題已經解決。

再者，王小魯稱，在他看來，中國即便在經濟體制改革方面也仍然是不完整、不完全的，且政治體制改革可以說是被無限向後推了。

在改革開放這40年間，王小魯認為，1980年代的改革內容最為豐富，包括在農村推動「家庭聯產承包制」或稱「包產到戶」；建立了四個經濟特區以吸引外資，之後在80年代中期再將特區部分政策擴大到14個沿海開放城市，包括：北京、上海等，之後又進一將推向全國。

其餘還包括：鄉鎮企業迅速發展，為日後個體和私營企業發展奠定基礎；對四川部分國有企進行擴大自主權試點，並逐漸推至全國6,000家企業試點，最後及於所有國有企業。

同時打破城鄉隔離，開始允許農民工進城打工，一步步推動城市化道路。並且推動價格改革、財稅體制改革、金融體制改革等。王小魯說，中國80年代改革內容相當豐富，且取得許多具體成果。

但在2000年至2010年這十年間，改革開放最主要的事就是加入WTO，這使得中國出口產業出現快速增長。與此同時，城鎮化率也快速提高，並通過取消農業稅和收費，減輕農民負擔，社會保障的覆蓋率也進一步擴大。此外，就是基礎設施建設加快，高速公路、高速鐵路都在快速地建設。

王小魯表示，總體來看，2000年至2010年中國經濟年均增長10.6%，居民收入年均增長8.2%，都保持高速增長，但也出現了許多問題：包括：腐敗愈演愈烈、收入差距繼續擴大等等。

此外，在這段期間國有投資大幅度提升，政府配置資源強化，對市場的干預增加。貨幣政策持續寬鬆，從而導致債務槓桿率大幅度上升。與此同時，消費率、投資效率都明顯下降。產能過剩也越來越嚴重，經濟結構失衡變成一個突出的問題。

王小魯指出，另一個問題是，過去中共每屆黨代會都會把「政治體制改革」作為一個重要的議題提出來，但「政治體制改革」到2000年以後就變得越來越敏感，如今更成為一個帶有敏感色彩的詞彙。

他表示，2010年以後的改革，特別是18大後加大反腐力度，遏制了當時出現的全面潰敗的趨勢。2013年18屆三中全會更提出60項改革措施，具體項目達300條以上。這些改革措施當時都具有重要意義，但目前的進展卻不盡理想。

王小魯說，18屆三中全會也提出深化政治體制改革，加快推進社會主義民主政治制度化、規範化、程序化，建設社會主義法治國家，發展更加廣泛、更加充分、更加健全的人民民主。「但是現在在哪些方面有突破？我還沒有看到。」

他指出，未來恐怕中國面臨的問題一個重要問題仍然是推進民主化進程，「要把權利關進制度的籠子裡」。而近期可能更需要做的事則是政府職能的轉變，將政府和市場之間的關係理清楚，把資源配置交給市場。

此外，在產品市場、要素市場、國有企業改革、財政體制改革、土地制度改革、宏觀管理等方面，也仍有許多工作有待推進。

對於中國經濟未來前景，王小魯與其研究團設定了三種場景：「常規場景」，按過去幾年趨勢，仍只進行局部改革；「危機場景」，槓桿率延續前幾年繼續大幅度上升；第三種場景則是加快幾個關鍵領域改革，包括宏觀政策、消費和投資之間比例關係調整、對政府過度干預的約束等。

王小魯說，三種場景所得到的結果差異非常大。若是第三種場景，中國到2030年人均收入將達到2兩萬美元，成為高收入國家；若是常規情景，屆時中國將處於中等收入國家和高收入國家的邊緣地帶，可能略低於高收入國家。

但如果是「危機場景」，未來中國經濟能保持3%的增長就不錯了。而到2030年時，中國仍將是一個相對偏低的中等收入國家，亦即將陷入「中等收入陷阱」。王小魯指出，這三種不同的情況都跟未來的改革和政策調整密切相關。

王小魯表示，如果中國下一步改革推不動，將有可能向反市場的舊體制倒退，也可能滑向權貴資本主義，使得腐敗死灰復燃，社會有可能出現兩極分化、出現結構失衡，常態化增長逐漸停滯，從而落入「中等收入陷阱」。