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陸動員1.8萬人 查京津冀空汙

2018-06-10 00:35聯合報 記者許依晨／綜合報導

大陸空氣最差的十個城市中，河北占了六個。 新華社資料照片
大陸空氣最差的十個城市中，河北占了六個。 新華社資料照片
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陸生態環境部將於六月十一日啟動「藍天保衛戰」重點區域強化督查，這次強化督查將持續到明年四月底，共計出動約一萬八千人次，包括京津冀及周邊重點區域，這是歷年規模最大的行動。

新華網報導，京津冀地區仍然是全大陸環境空氣質量最差的地區，河北、山西、天津、河南、山東五省市優良天氣比例仍不到六成。汾渭平原是近年大氣汙染不降反升，反彈比較厲害的區域。

大陸生態環境部環境監察局表示，強化督查範圍為京津冀及周邊地區「二+廿六」城市；汾渭平原十一個城市，包括山西省呂梁、晉中、臨汾、運城市，河南省洛陽、三門峽市，陜西省西安、咸陽、寶雞、銅川、渭南市以及楊淩示範區；長三角地區包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省。督查人員在第一階段有二百多個督查組，每組三至四人；第二、三階段有二百九十多個督查組，每組三至四人。還預留了一百多個特別機動組，因此此次強化督查共動用約一點八萬人次。

主要檢查項目為「散亂汙」綜合治理、工業企業環境問題、燃煤、運輸結構、露天礦山、揚塵、秸稈燃燒、重汙染天氣應急、群眾投訴的環境問題辦理等情況。

大陸近年對環保問題治理力度逐年加大，統計受理群眾環境舉報十三萬五千件，推動解決群眾身邊的環境問題八萬多個，更關鍵的是「問責」無所作為的「太平官」。統計問責領導幹部達一萬八千多人，且有多名黨政領導幹部因執行環保不力而落馬。

還有一些執行不力的省市高官被約談過，二○一四年到二○一七年就共約談五十六名省市高官。二○一八年截至目前約談三人，分別是山西省晉城市市長劉鋒、陽泉市市長雷健坤、河北省邯鄲市市長王立彤。生態環境部執行相應的處罰，也同步暫停這三個城市新增大氣汙染物排放的建設項目環評審批。

陸生

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