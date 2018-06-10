「所有的記憶都是潮濕的」…香港名作家 劉以鬯辭世

2018-06-10 00:32 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港著名作家劉以鬯八日去世，享壽九十九歲。 圖／摘自劉以鬯臉書 分享 facebook

香港著名作家劉以鬯（音同暢）八日下午一時許，在香港一間醫院逝世，享年九十九歲。

劉以鬯一九一八年年出生上海，一九四八年到香港，原名劉同繹，做過報章副刊編輯，創辨雜誌「香港文學」。他的著名作品包括「對倒」和「酒徒」等。二○○○年後，曾先後獲政府頒授榮譽勳章和銅紫荊星章，表揚他對香港文學的貢獻，亦獲公開大學及嶺南大學頒授榮譽文學博士，以及香港藝術發展局頒發的終身成就獎。

曾經拍攝劉以鬯紀錄片的導演黃勁輝說，劉以鬯是香港文學界現代主義的重要基石，其作品雅俗共賞，是重要的文化資產，其最著名的作品「酒徒」，被譽為中國第一部「意識流」小說，寫作風格前衛，內容具批判性，反映出六十年代香港的社會面貌。

黃勁輝說，劉以鬯是理想主義者，對文學很堅執，同時有一份童真的心，為人沒有架子，亦喜歡提攜後輩如香港作家也斯、西西等

劉以鬯的作品亦對香港電影界有很大啟發，例如王家衛執導的「花樣年華」、「２０４６」，杜琪峰的「奪命金」等。王家衛在微博貼出「酒徒」一書的封面照片，以電影「２０４６」開首出現的一句、「所有的記憶都是潮濕的」，悼念劉以鬯。

港府民政事務局局長劉江華對於劉以鬯的離世表示深切哀悼，並向劉以鬯家人致以最深切慰問。他稱劉以鬯一生推動香港文學藝術，是香港的文學泰斗，貢獻惠及多代香港作家，劉以鬯的離世是文化界一大損失。