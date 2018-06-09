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免受風雨侵襲 北京猿人洞鋼構保護棚7月完工

2018-06-09 21:24中央社 台北9日電

陸媒報導，周口店遺址猿人洞保護工程將於7月完成，這座加蓋在猿人洞上方，南北跨度7...
陸媒報導，周口店遺址猿人洞保護工程將於7月完成，這座加蓋在猿人洞上方，南北跨度77.5公尺，東西跨度54.5公尺，最大高度達35.7公尺的保護棚，將成為中國最大室外遺址保護建築物。 中新社資料照片
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陸媒報導，周口店遺址猿人洞保護工程將於7月完成，這座加蓋在猿人洞上方，南北跨度77.5公尺，東西跨度54.5公尺，最大高度達35.7公尺的保護棚，將成為中國最大室外遺址保護建築物。

中新社報導，猿人洞是周口店遺址的核心，共發現「北京人」個體近200件人類化石、10萬多件石器、數層灰燼及百餘種動物化石。在周口店遺址中屬最具科學價值，保存了遺址最為完整的地層序列和豐富的科學資訊。

報導稱，自1920年代周口店猿人洞被發掘出來後，長期遭受日曬、雨淋、風蝕等自然力量破壞，洞口曾出現滑塌現象。為保護這處珍貴文明遺址，2015年10月北京市相關部門啟動猿人洞的修繕工程。

北京市文物局相關負責人表示，保護工程主要是在猿人洞外，搭建面積3700多平方公尺的鋼構保護棚，南北跨度77.5公尺，東西跨度54.5公尺，最大高度達35.7公尺。

報導稱，在猿人洞上加蓋的保護棚，採用單層網殼鋼結構，把對遺址本體的干擾最小化，並透過內外兩層屋面的疊合設計，隔絕雨、雪、冰雹、陽光等自然因素對遺址本體的影響。

這名負責人表示，「如此大體量的棚」搭建在文化遺址頂上，在海內外都極為罕見。在對猿人洞進行保護的同時，也確保建築設計與遺址環境相協調。

報導指出，猿人洞保護工程完成後，周口店遺址博物館將長期推出類比考古發掘、鑽木取火、數位猿人洞、原始採摘、遠古狩獵、打製石器、捕魚體驗等科技展示和體驗專案。

此外，還將利用立體投影、3D展示等科技手段，展現數位猿人洞景觀，再現猿人洞的洞穴發育、堆積成因、考古發掘等內容，呈現一個多維度、多層次的猿人洞。

遺址北京考古

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