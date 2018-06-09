逼飛天大盜投案 河南公安揚言要「株連三代」

2018-06-09 11:47 中央社 台北9日電



以出產「飛天大盜」舉世聞名的中國大陸河南省羅山縣，當地公安為逼迫其中4人回國投案，近日揚言10天內不回來就要「株連三代」，20天內不回來還要在家門口懸掛「飛天大盜之家」的牌子。

陸媒上游新聞報導，羅山縣「打擊竊盜民航旅客財物專項行動辦公室」6月1日發出對「飛天大盜」胡清強、周翔、汪延勛、何忠山及其家屬的告知書。

告知書指這4人目前仍滯留境外、拒絕回國配合調查，要求4人的親屬、學校老師、村組幹部積極規勸他們7天內回國投案，「否則影響你們的正常生活」。

告知書揚言，若7日內不回的，便將個人情況在縣電視台曝光，必要時將其父母、兄弟姐妹、兒子兒媳、女兒女婿曝光。若10日內不回的，將本人及父母、兄弟姐妹、子女全部拉入誠信系統，限制出行（列入失信名單，禁搭火車、飛機），「株連三代人」。

告知書還揚言，若20天內還不回來，將在其家門口、村口懸掛「飛天大盜之家」的牌子，並要求家屬澄清房產來源，若屬非法資金購買，就予以凍結。

報導引述一名羅山打飛盜辦工作人員表示，這4名「飛天大盜」都是羅山縣人，他們專在國外的航班上偷盜旅客財物。前不久，外國警方將相關情況通報給中國公安部。公安部責成羅山警方展開調查，羅山縣為此組成打飛盜辦展開調查。

他表示，由於4人持有外國護照，並居住在國外，給調查帶來不便，他們想到了發告知書這個辦法。

當被質疑「株連三代」於法不合，這名工作人員說，發告知書主要是想形成震懾，給這4人施加壓力，讓他們主動回國接受調查。到底做不做，視情況而定。「株連不是目的，只是一個辦法」。

法制日報此前報導指出，羅山籍「飛天大盜」多年來舉世聞名。上世紀80、90年代，大陸打工潮開始出現，羅山縣周黨鎮部分居民成為最早外出務工的人群之一。進入21世紀，周黨鎮部分嫌犯已經成為盜竊國內長途客車旅客財物的犯罪組織。

隨著公安機關的嚴打整治，自2005年始，這個犯罪集團將目標由地下轉到天上，由國內轉到國外，開始盜竊國際航班旅客財物，組織也呈現擴大蔓延之勢。他們流竄中東、東南亞、非洲、歐洲等地區作案。

羅山縣不是第一次發出類似的告知書。2017年8月17日，羅山縣公安局就曾發布公告，敦促重點人員早點回國接受調查。這份公告列出的「飛天大盜」多達44人。