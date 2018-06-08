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挽救全機 川航英雄機長今獲獎勵2500萬元

2018-06-08 16:40聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國民用航空局今天表揚5月因飛航中駕駛艙玻璃脫落，危急中帶領全機安全迫降的川航英雄機長和機組人員。其中，機長劉傳健獲頒「中國民航英雄機長」，獎勵人民幣500萬元，相當新台幣2500萬元。

第二機長梁鵬獲得人民幣200萬元獎勵，副駕駛則有人民幣100萬元獎勵，其他6名機組人員則獲得人民幣100萬元獎勵。川航3U8633航班機組更被授予「中國民航英雄機組」榮譽。

四川航空5月14日發生飛往拉薩航機因駕駛艙玻璃脫落，座艙失壓危急，全機命懸一線，因為機長以高超的飛航技術冷靜應對，機組臨危不亂，班機最後迫降成都，成功挽救機上119名旅客和9名機組人員寶貴生命，避免了一次重大航空事故的發生。

這次川航化險為夷，各界讚譽堪稱「史詩級」迫降，機長劉傳雄也被稱為英雄機長，今日論功行賞，澎湃新聞報導，中國民用航空局和四川省給予機長劉傳健500萬元獎勵，給予第二機長梁鵬200萬元獎勵，給予副駕駛100萬元獎勵，給予其他6名機組人員100萬元獎勵。

同時，中國民用航空局、四川省人民政府授予川航3U8633航班機組中國民航英雄機組稱號；授予劉傳健中國民航英雄機長稱號並享受省級勞動模範待遇。

中國民用航空局今天表揚川航英雄機長和機組人員。其中，機長劉傳健獲頒「中國民航英雄...
中國民用航空局今天表揚川航英雄機長和機組人員。其中，機長劉傳健獲頒「中國民航英雄機長」，獎勵人民幣500萬元。取自鳳凰網
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中國民用航空局今天表揚川航英雄機長和機組人員。其中，機長劉傳健獲頒「中國民航英雄...
中國民用航空局今天表揚川航英雄機長和機組人員。其中，機長劉傳健獲頒「中國民航英雄機長」，獎勵人民幣500萬元。取自鳳凰網
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四川航空5月14日發生飛往拉薩航機因駕駛艙玻璃脫落，座艙失壓危急，班機最後迫降成...
四川航空5月14日發生飛往拉薩航機因駕駛艙玻璃脫落，座艙失壓危急，班機最後迫降成都。取自澎湃新聞
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中國民用航空局今天表揚川航英雄機長和機組人員。取自鳳凰網
中國民用航空局今天表揚川航英雄機長和機組人員。取自鳳凰網
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