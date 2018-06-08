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指港警強上手銬 黃之鋒告警務處處長

2018-06-08 13:37世界日報 香港新聞組／香港8日電

香港眾志秘書長黃之鋒。歐新社
香港眾志秘書長黃之鋒。歐新社
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香港眾志秘書長黃之鋒去年7月1日在灣仔金紫荊廣場示威，遭警方拉上警車及上手銬，黃質疑警方非法禁錮及遭襲擊，早前入稟小額錢債審裁處向警務處處長索償4萬5000元（約5735美元），案件昨開審。

綜合媒體報導，黃之鋒表示，他去年參加七一遊行時，警方未正式拘捕他便上手銬，認為屬濫用警權，要求賠償4萬5000港元，並認為警方的目的，是要阻止他參與遊行。代表警務處的律政司卻傳召警員，聲稱為黃上手銬只為保護他，反要求黃付辯方訟費逾8000多港元。

律政司7日下午傳召警員鍾振傑作供。鍾供稱，當日見到在黃等為數約30人在灣仔遊行時，有約100名身穿紅衣的人到場，雙方互相指罵，黃亦有發言。鍾稱想將黃移離現場，並帶上警車時，期間曾被黃打中手部。黃之鋒即質疑，為何警員當時不以襲警罪拘捕他。鍾稱當時是想保護黃，又相信黃不是有心想襲擊警員。

黃問何為何他已沒再掙扎仍被扣上手銬，何說明白上手銬是限制了人身自由，及使用了武力，但他認為如黃再掙扎，會對車上的人的安危帶來風險。黃又問他是否同意他當時沒用自殘的傾向，何指，不能測度黃的意圖，因為黃當時不斷掙扎，但車內空間狹窄，可能會撞到硬物如盾牌受傷。

負責當日行動的警司黃智榮接受黃之鋒盤問時稱，1995年加入警隊，未經拘捕上手銬罕見，對示威者更是首見，但黃智榮稱按《公安條例》及《警隊條例》，警員有權用「最低武力」，以恢復社會安寧。

黃之鋒香港

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