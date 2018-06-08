古銅鏡之鄉 湖北鄂州歷史名城

2018-06-08 04:27 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北鄂州報導



觀音閣矗立於浩淼長江中，見證朝代興衰。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 三國時期，孫權、曹操、劉備三分天下，是天命註定？「破鏡重圓」的歷史謎團？武昌魚原產地在哪？答案都在湖北省鄂州市。

位於長江中游南岸的鄂州市，是湖北的歷史文化名城，古銅鏡之鄉，也是馳名中外的「武昌魚」原產地。

孫權在此告天稱帝

「軍師聯盟」電視劇在台灣熱播，連帶地引起新一波三國劇迷尋訪與三國有關的遺蹟。鄂州歷史悠久，春秋時期，楚王熊渠封兒子熊摯紅為鄂王，在長江南岸梁子湖畔修築鄂王城；西元21年，吳王孫權以「吳越之眾，三江之固」，在這裡告天稱帝，取「以武而昌」之義，改鄂縣為武昌，定都於此，改年號為黃龍元年。

吳王試劍石 看吳王試劍石，遙想當年孫權雄心壯志。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

今天的鄂州，留有許多孫權遺蹟，在西山風景區內有塊「吳王試劍石」，據說當時著名鑄劍工匠鮑唐，採用鄂州的銅鐵鍛造一口寶劍獻給孫權；孫權為了試其鋒芒，攜劍上山，舉劍向天禱告之後，手起劍落，石頭一分為三。注定以後的魏、蜀、吳三分天下。

西山是鄂州知名景點，歷史悠久，名勝古蹟眾多，主要有：吳王避暑宮、武昌樓、古靈泉寺等20餘處。

古靈泉寺 淨土宗發祥地

吳王避暑宮是吳王孫權在西山避暑讀書的行宮，始建於西元221年－229年之間，歷來被稱為武昌城中的「清涼福地」。1999年避暑宮遷址椅子山頂重建，現有避暑宮、讀書堂、議政殿、武昌樓等漢代風格的仿古建築群，總占地面積80餘畝。

矗立於椅子山頂的武昌樓，登樓遠眺，鄂州景觀盡收眼底。古靈泉寺，又名西山寺，東晉太元年間高僧慧遠所建，是中國佛教「淨土宗」的發祥地。

萬里長江第一閣 「萬里長江第一閣」－覯音閣。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

觀音閣 萬里長江第一閣

鄂州另一處古蹟，是有「萬里長江第一閣」之稱的觀音閣。鄂州小東門外長江中，有一座巨礁，蜿蜒如龍，名叫「龍蟠磯」。相傳孫權定都鄂州之前，黃龍蟠臥，幾日方去，故又名「蟋龍石」，它與東面江岸的「鳳凰台」遙相呼應，並稱「龍蟠鳳集」，觀音閣雄踞其上。因為浩浩長江自巴蜀至吳淞口中僅此一閣，故又被稱為「萬里長江第一閣」。元至元17年（西元1280年），由元代監邑鐵山始建，明代弘治、嘉靖及清代均有修葺。

觀音閣飽經風霜，長江每到汛潮，水漫樓閣，只剩高層視窗；然而汛期一過，水落石出，它又橫空出世，坐鎮江心。

鄂州博物館現有館藏文物7萬餘件，其中以古銅鏡和六朝青瓷器為特色。鄂州出土的古銅鏡，多達530面，從春秋戰國至宋、元、明、清，歷代都有。

破鏡重圓 被視愛情信物

古人視銅鏡為愛情的信物。相傳古代夫妻有一個先去世，就將其平時使用的銅鏡分成兩半，先隨墓葬埋入一半，另一半則隨後去世的人入土，想約來世可以「破鏡重圓」。在鄂州博物館內，就藏有一面「破鏡重圓」。

1956年，在鄂州市華容鎮周楊橋畔兩座相距不遠的宋墓內，各出土半枚人物故事鏡；考古人員將這兩個半面銅鏡合在一起時，意外地發現竟是一枚完整的銅鏡。考古人員猜測，如果兩個半枚銅鏡的墓主生前是一對夫妻的話，他們直到死後，都沒有實現「破鏡重圓」；如果兩人不是夫妻，為何死後墓葬相距不遠，又各持半面銅鏡？留給後人無限懸念。

武昌魚 鄂州必點美食

鄂州以湖泊眾多而聞名，其中風光秀美的梁子湖，是大陸重要的自然濕地保護區，湖北第二大淡水湖，也是正宗武昌魚的原產地。

外界總以為武昌魚產於武昌，其實武昌魚原產於梁子湖，長港及入江口樊口；「武昌魚」的「武昌」，不是指今天的武昌，而是指古武昌，就是今天的鄂州。武昌魚又名團頭魴，頭小身圓，肉質鮮嫩，是湖北一道名菜。當年毛澤東題「才飲長江水，又食武昌魚」，更給武昌魚加分不少，成為外地遊客到鄂州必點的美食。