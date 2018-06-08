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17台企28日赴廣州 交流健康醫療

2018-06-08 04:27聯合報 郭柏君／廣州報導

2018兩岸健康醫療交流會即將登場，邀請17家台灣健康醫療團成員參與商務交流，屆時同步開展系列講座，專家、業者分享台灣成熟的健康醫療技術。

台灣整體醫療環境、技術在國際上頗具盛名，這次交流會邀請台灣的謙揚生物科技、雅豐菲仕美醫療集團、諾貝爾集團、祈新生殖醫學中心、行健集團、生基生殖醫學中心、林口長庚醫院、天祿實業、承大科技、瑋睿國際、仙台藥品、正安旅行社、茂盛醫院、江婦產科、玩美牙醫美容植牙聯盟、維多莉亞生物科技等健康醫療產業代表出席。

雅豐菲仕美醫療集團表示，希望藉由此次平台，近距離為大陸民眾推廣台灣醫美的精細度，「期待將合作觸角延伸至中國大陸各省，與美業相關夥伴建立互信友好機制，增進資源互動交流頻率，增強兩岸醫學美容發展的無限可能性。」

諾貝爾集團也表示，台灣醫療服務效率佳，價格較具國際競爭力，希望藉此機會將台灣優質眼科及醫美醫療服務呈現在國際醫療舞台上。

謙揚生物科技致力發展微生物精準醫療，也期待透過這個平台，與大陸各省生技相關夥伴共同交流與合作，為微生物精準醫療盡一份心力。

「大陸不孕症人口逐年上升，二孩政策施行，都加速了對不孕症治療的需求」，祈新生殖醫學中心表示，「這次參加2018兩岸健康醫療交流會，一方面是希望找到對口醫院及醫療服務轉介平台、合作兩岸的醫療資源；另一方面希望增加能見度和知名度，讓有需求的客戶找到我們，透過好的技術來造福更多的需求者。」

交流會於28日中午12時30分在廣州琶洲廣交會展館B區9館3樓舞台區及B58/59攤位舉行。第27屆廣州國際大健康產業博覽會（IHE大健康展）同天開幕，首次開設跨境醫療服務與健康旅遊專項展區，集合跨境醫療業界的眾多實力機構，呈現來自世界各地的先進醫療服務和高端醫療體驗；同時為專業人士和有需求的客戶，提供多元化的跨界合作機會和全新的服務產品選擇。

醫美諾貝爾不孕症

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