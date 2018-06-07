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首屆塗鴉大賽　兩岸青年共組團隊獲一等獎

2018-06-07 22:46聯合報 記者林宸誼╱即時報導

有別於以往「生硬」的海峽論壇活動，今年首度舉辦「創意塗鴉大獎賽」，來自兩岸30名青年分組成6支隊伍，利用廈門古村集美大社作畫，圍繞主題「打破界限」發揮創意，最後由兩岸青年共組的團隊，以作品名稱《BE YOUNG》獲一等獎。

在全部30名選手中，來自台灣的張雅嵐是北京清華大學美術學院的研究生，這次加入「大陸隊」參賽，作品名稱是《BE YOUNG》，取名源自於英語中的「beyond」，意思是「超越」。

張雅嵐表示，自己曾到上海交大當交換生，打破以往對於大陸的刻板印象，大學畢業後，張雅嵐考上了清華大學美術學院的研究生，「當初決定來這邊讀研究所，就是希望自己能用更開放的心態去學習，去接觸更多的大陸同學，提升自己的軟實力。」

指著牆上的塗鴉，張雅嵐指出，所要傳遞出的是自己在大陸求學、旅行和生活中的感受，希望透過這種新鮮的形式，讓更多台灣同胞能夠有顆包容之心，逐漸消除兩岸之間的誤解。同時，她也希望台灣青年不要再當井底之蛙，努力從過去刻板印象的束縛中跳脫出來。

出席頒獎的國台辦主任劉結一表示，這次參賽選手所代表的，就是兩岸在一個旋律下，合作所釋放出來最大能量，「參賽選手非常簡潔和發自內心肺腑，向我簡介，讓我深受啟發，塗鴉大賽是一個海峽論壇活動，但卻是一個重要層面，展示我們兩岸心靈當中共同的東西。」

本次塗鴉大獎賽以「大展宏塗，夢圓兩岸」為主題，兩岸團隊於今年4月初開始，透過網路遴選、新媒體發散等方式，在兩岸青年群體中同步啟動設計案徵集。

5月14日，專家評審組從100多幅初選稿件中，通過三輪評選，選出六幅設計稿躋身決賽。其中大陸三幅，分別是《女人花》、《夢之七彩》、《BE YOUNG》；台灣三幅，分別是《夢現》、《尋夢》、《孩子們的奇幻國度》。

從6月3日起，兩岸30名選手在集美大社相聚，隨即分成六組開始「奮發塗牆」，他們以入圍的六幅作品為藍本，結合當地特色，將作品呈現在牆面上。

塗鴉作品《BE YOUNG》獲一等獎。特派記者林宸誼 / 攝影
塗鴉作品《BE YOUNG》獲一等獎。特派記者林宸誼 / 攝影
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國台辦主任劉結一（中），與獲一等獎的張雅嵐（左）和集美大學美術學院指導老師張恒軍...
國台辦主任劉結一（中），與獲一等獎的張雅嵐（左）和集美大學美術學院指導老師張恒軍（左）合照。特派記者林宸誼 / 攝影
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