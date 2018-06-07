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杭州富陽系列活動紀念「兩岸交流基地」創建五周年

2018-06-07 22:03聯合報 記者林則宏╱即時報導

因元代畫家黃公望傳世名畫《富春山居圖》而聞名兩岸的杭州市富陽區，日前舉行紀念「海峽兩岸交流基地」創建五周年暨「公望富春」海峽兩岸文化交流系列活動。

富春山居圖被譽為中國十大傳世名畫之一，由黃公望為師弟鄭樗（無用師）所繪，1350年繪製完成。後幾經易手，並因「焚畫殉葬」而身首兩段，前半卷「剩山圖」現收藏於浙江省博物館，後半卷「無用師卷」則藏於台北故宮博物院。

2011年6月1日分藏兩岸60多年的《富春山居圖》在台北故宮博物院合璧展出，曾引起海內外轟動，並成為當年兩岸文化交流的一大盛事。富陽也因此將6月1日前後一周定為「公望文化周」，作為推進兩岸文化、經貿交流合作的重要平台。

2013年6月富陽更以黃公望隱居地的名義，創建成為浙江省第二個、杭州市第一個「海峽兩岸交流基地」。

在杭州市台辦與富陽區政府6月1日共同舉辦的紀念活動上，當年為交流基地授牌儀式的國台辦前副主任、海協會前副會長王在希也受邀出席。王在希表示，富陽成功創建「海峽兩岸交流基地」五年來，更好地服務兩岸和平發展和地方經濟文化發展。

他並期許富陽，進一步建設好「海峽兩岸交流基地」此一交流平台，充分發揮好其在兩岸民眾間的橋梁和紐帶作用，擔當起促進兩岸文化交流的特殊角色。

新近落成啟用的「富陽公望美術館」，在紀念活動中也首次舉辦台灣著名書畫家作品展：「築夢富春—羅永貴作品展」、「心香．飛夢—傅狷夫作品展」，並舉辦「海峽兩岸中國山水畫藝術對話」和「海峽兩岸青年書畫家富春江雅集」等活動。

因元代畫家黃公望傳世名畫《富春山居圖》而聞名兩岸的杭州市富陽區，日前舉行紀念「海...
因元代畫家黃公望傳世名畫《富春山居圖》而聞名兩岸的杭州市富陽區，日前舉行紀念「海峽兩岸交流基地」創建五周年系列活動。杭州市台辦╱提供
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