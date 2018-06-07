「00後」主場！中國高考揭序幕 975萬人出征

2018-06-07 18:45 世界日報 中國新聞組／北京7日電



被稱為中國第一大考的高考於今日至9日進行，首批「00後」走上高考戰場，角逐大學入場券。 新華社 分享 facebook 被稱為中國第一大考的高考於今日至9日進行，今年報考人數達975萬人，創八年來新高。首批「00後」走上高考戰場，角逐大學入場券。較之以往，今年機械人工程、智能科學與技術、「一帶一路」效應帶動的「小語種」等專業大熱。

「到底是『王者』還是『青銅』，就在此一搏了。」談及高考，剛剛舉行完成人禮的北京醫學院附中高三生王同學充滿期待，「我希望能在三個月之後，走進大學學習人工智能（AI）相關專業，迎來人生全新篇章。」

香港文匯報導，作為「00後」家長的「70後」們，對孩子表現出了極大的寬容。「我並沒有給孩子太大壓力，雖然自己早在半年前就把網名改成了『高考生家長』，且瘦了十幾斤。」王同學的母親李女士說，「孩子成績起伏很大，所以我感到焦慮，但不會把這種不良情緒傳遞給孩子。」

此外，家長們更加注重孩子們對專業的選擇。通過與孩子的溝通，家長們也了解到了今年新出的人工智能等相關專業。李女士說：「身邊不少考生有意選擇『爆款』專業，如果孩子喜歡，我們絕對支持。但如果孩子想選其他感興趣的冷門專業，我們也不會反對。」

報導指出，今年同人工智能行業相關的機械人工程、數據科學與大數據技術、物聯網工程、智能科學與技術、智能電網信息工程、光電信息科學與工程等國家力推的「新工科」備受關注。此外，「一帶一路」倡議下的非通用語種、新媒體大熱背景下的「網絡與新媒體」等專業也同樣吸引眼球。

今年3月，教育部公布了2017年度高校本科專業備案和審批結果，高校共新增本科專業2311個，其中「數據科學與大數據技術」最為熱門，共有250所高校新設該專業，包括中國人民大學、北京師範大學、廈門大學等19所教育部直屬高校。另據不完全統計，目前已有中國科學院大學、西安電子科技大學、南京大學、南開大學、天津大學等十餘所高校宣布建設人工智能學院。

報導指出，隨着「一帶一路」合作深入推進，基於同沿線國家經濟文化交流的現實需要，各高校新增許多「小語種」專業。2017年度北京外國語大學新增審批專業14個，全部為此前沒有的非通用語種專業。其中包括斐濟語、庫克群島毛利語、盧森堡語等。上海外國語大學、西安外國語大學、北京第二外國語學院等高校也有小語種新增專業。

此外，2017年度共有37家高校新增網路與新媒體專業。有專家認為，新媒體傳播人才是信息時代下各級媒體及其他行業的緊缺人才，市場缺口很大。