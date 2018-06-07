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廣西婦遭公公「浸豬籠」 只因她做了這件事…

2018-06-07 18:45世界日報 中國新聞組／北京7日電

「浸豬籠」俗稱沉塘，是古代一種私刑懲罰，通常是為罰犯通姦的人，但沒想到現代還有地方上演這戲碼。廣西一名婦人希望拿低收入戶補助去看病，遭到公公拒絕，兩人發生口角後，婦人竟被裝入籠中「浸豬籠」，她在河中載浮載沉，險些溺斃。當地居民不但不出手相救，還嗆媳婦是「活該」，直到警方趕來相救，才將該名女子拉上岸。

據錢江晚報、封面新聞報導，桂平市一名婦人被「浸豬籠」的視頻近日在網路瘋傳，視頻中可見她在河中不時掙扎、轉身，卻無法從水中站起來，表情痛苦。附近的村民聞訊趕至，但他們僅是在岸邊圍觀，沒人出手援救。

警員趕到後將婦人救起。警方指出，婦人是希望拿公公的扶貧手冊，領取微薄的低保金去看病，但卻遭到拒絕，兩人因此起了爭執。

據報導引述現場消息稱，該名落水的婦人是與公公發生爭執，被其他村民強行塞入籠中，扔到河裡。另有村民表示，是因為看媳婦咬了公公一口，所以才會被村民推下水，但也有人透露，媳婦是在爭執中，不小心被公公推下水的。村民還提到，這名媳婦經常與公公吵架，甚至被貼上「惡媳婦」的標籤，因此其他人才不願意救她。

警方事後稱，當警員將婦人救回岸邊、與她的公公溝通後，她與公公已言歸於好。此事在網路引起公憤，不少網友憤怒表示，「都什麼年代了，還有地方做這麼殘忍的事」、「竟沒一個人去救人，村民怎麼會這麼冷漠！」

媳婦北京

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