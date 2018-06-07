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真假范冰冰傻傻分不清 金融時報被《環時》嘲笑

2018-06-07 11:57聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

央視前主播崔永元日前踢爆娛樂圈黑幕，指范冰冰等簽「陰陽合約」逃稅，引來官方介入調查，不料英國金融時報及香港南華早報報導有關新聞時，選用法新社坎城影展的資料照片，誤將整容網紅何承熹錯認為范冰冰，鬧出笑話，中共「環球時報」昨日更特意發文嘲笑。

「環時」以「這是范冰冰？西方媒體又鬧笑話 這次我選擇原諒」為題，發文指一些西方媒體在報道中集體鬧了一個大笑話，將網紅何承熹錯認范冰冰。文中先後點名《金融時報》及《南華早報》刊錯照片，並指「客觀地說」，它們是「被法新社給坑了。因為這張根本就不是范冰冰的照片，是法新社最先給『扣』在范冰冰的頭上的」。

該文還藉此事件炮轟國內「整容娛樂圈」及其背後的歪風，明言「覺得這件事其實也挺丟咱中國臉的。儘管西方媒體對中國和中國的明星確實挺無知的，恐怕他們也沒想到咱國內還有這麼一個靠把自己整容成明星而蹭熱度和營銷自己的群體，甚至這些人還敢跑到戛納（坎城）來走秀......所以，這個『整容娛樂圈』以及其背後的那種不良風氣，真的也需要好好整治整治了」。

據悉，網紅何承熹為了把自己「變成」范冰冰，從15歲開始整容，耗時8年，花了800多萬元人民幣變臉。上月，她參加了法國坎城影展走紅地毯，還刻意模仿范冰冰的衣着品味，結果在場外媒記者真的將她錯認成范冰冰，更有攝影師專門給她長達2分鐘的特寫鏡頭，任由她擺出各種姿式拍照。

最令人吃驚的是，新加坡英文女性時尚雜誌「Herworld」隨後評選出坎城影展最佳衣着，中國代表就有范冰冰、何承熹、王源入選。范冰冰更是1人佔了2人名額，但一看照片，其中1張相中人，竟然是何承熹！此事引來大陸網民罵聲四起：「您瞧，連咱中國人最初看到這個網紅時，都一時分不清她和范冰冰到底哪個才是范冰冰本人，更何況對於咱中國這個魔幻的『整容娛樂圈』，完全沒概念的西方記者了......」

網民則在微博評論說，「中國製造還是厲害，一百個范冰冰即將上市」；「老外一半對亞洲人都是有臉盲的，就像我們對黑人一樣」；「我要是范冰冰我得氣死吧！」。

大陸媒體稱，真假范冰冰連李晨都分不出來。（每日頭條）
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網紅何承熹耗時8年，花了800多萬元人民幣把自己整型「變成」范冰冰，（亮新聞）
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大陸數網友分不清真假范冰冰。（搜狐網）
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整容版范冰冰爆红假臉太像粉絲都認錯！（騰訊時尚）
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