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川藏鐵路德吉隧道 正式貫通

2018-06-07 04:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

經過近3年的奮戰，川藏鐵路拉林段全線重難點隧道之一德吉隧道6日上午正式貫通。

新華社報導，德吉隧道全長1.715公里，2015年7月開工建設。隧道地處雅魯藏布江谷地，山高谷深，氣候極端惡劣，處在地震、滑坡地帶，特別是隧道進出口處於風積沙地段，施工難度極大，屬於高風險隧道。

德吉隧道風積沙段共有300餘米，最大埋深110米。中鐵五局德吉隧道項目負責人陳俊龍介紹，德吉隧道風積沙是風從雅魯藏布江河床吹起而長期積澱的沙層，隧道開挖後容易失穩，極易冒頂坍塌，具有極端不穩定性，施工風險極大。

「在風積沙地段打隧道，猶如在豆腐裏打洞。剛剛挖好的隧道，由於外力作用，很可能瞬間發生沙子塌漏，甚至有內部塌方的危險。施工關鍵就在於如何將極不穩定的細沙定住。」陳俊龍說，項目通過技術攻關，創新採用「水準旋噴樁」，結合「加密小導管超前支護」等新工藝，成功攻克了風積沙施工技術難關，保證了施工安全。

來自雲南的一線工人常安曉說：在高原修隧道比內地辛苦得多，有時候十來個工人幹十幾個小時，只能向前掘進零點幾米。今天隧道通了，大家都很高興，也為能參與川藏鐵路的建設而感到自豪。

川藏鐵路拉林段起自拉薩市，終點為林芝市，沿雅魯藏布江而下，鐵路正線全長402公里，是西藏首條電氣化鐵路，其中橋隧總長301公里。目前，全線橋梁和隧道施工已進入攻堅階段。

工安西藏

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