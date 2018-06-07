港珠澳大橋 將採人工智能化管理

2018-06-07 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



港珠澳大橋香港段和東人工島部分燈光已經亮起，璀璨的橋面在夜色中伸延，和遠處已經亮燈的主橋互相輝映。 中新社 分享 facebook 港珠澳大橋正式通車在即。港珠澳大橋管理局表示，大橋主體工程自4月開展模擬運營以來，粵港澳三地各項工程系統聯調聯試順利，已為大橋正式通車做好準備，未來將以大橋為應用場景，拓展人工智能運營水準。

新華社報導，港珠澳大橋管理局並專門成立了營運管理部，與口岸聯檢單位、公安、消防、運政管理、外管、稅務、物價等部門進行了持續的交流溝通，營運籌備工作總體上有條不紊。

港珠澳大橋管理局相關負責人介紹，目前大橋營運業務人員招聘和培訓已完成，並全面進駐大橋管理區和東、西人工島，按崗位開展相關營運業務的模擬運行工作。

今年5月，首批25台港珠澳大橋穿梭巴士正式交付。據悉，港珠澳大橋穿梭巴士分為港澳線和珠港線運行，兩條線路將投放140輛穿梭巴士。

為方便粵港澳三地用戶使用電子不停車收費車道，大橋ETC收費系統將同步支持納入ETC聯網標準的國際ETC卡用戶和安裝香港快易通電子標簽的用戶，對於安裝以上兩種電子標簽的車輛均可快速通行ETC車道。

中國鐵建電氣化局集團港珠澳大橋收費站車牌識別系統有關負責人表示，歷時兩年，首創兼容不同制式的收費模式。經過累計1110次的模擬測試，平均車牌識別率從不到30%提高到96.7%，平均識別時間從0.5秒縮短到0.3秒。

當前，科技部和交通運輸部正聯合推動將以港珠澳大橋工程為代表的國家重大交通基礎設施管理，納入人工智能專項技術應用示範的典型領域。

港珠澳大橋是連接香港、珠海、澳門的超大型跨海通道，全長55公里，是世界最長的跨海大橋。

它的建成通車將促進香港、澳門和珠江三角洲西岸地區經濟的進一步發展，也讓三地居民往來交流更加便利。