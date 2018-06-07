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珠海建粵港澳大灣區會展綜合體

2018-06-07 04:35聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

隨著港珠澳大橋通車在即和粵港澳大灣區規劃呼之欲出，唯一與港澳陸路相連的城市珠海，迎來港澳會展業外溢的發展新機遇。珠海國際會展中心透露，目前正打造「粵港澳大灣區高端會展綜合體」，並與香港亞洲國際博覽館深化合作，共建珠港「1小時流通經濟圈」。

據香港文匯網，目前香港每年舉辦展覽超過一百場，被譽為「亞洲領先會議目的地」。

珠海國際會展中心副總經理徐健表示，近日他們首次以『粵港澳大灣區高端會展綜合體』的形象赴港推介，探討珠港兩地會展業發展趨勢和市場風向。隨著港珠澳大橋的開通，珠海擁有一流的區位優勢，將與香港亞洲國際博覽館繼續深化合作，共建「1小時流通經濟及優質生活圈」，以「一會兩地」、「一程多站」為橋梁，無縫銜接港澳強大資源。

據了解，作為珠三角功能最完善、設施最先進的專業場館之一，毗鄰橫琴自貿區的珠海國際會展中心，5分鐘車程即到澳門通關口岸，1小時船程就能到達香港;而港珠澳大橋通車後，到香港僅需30分鐘車程。該會展中心一期總建築面積約70萬平方米，集展覽、會議、酒店、劇院、音樂廳、甲級寫字樓及配套商業於一體。而二期工程正在加快建設中，新增建築面積約27萬平方米，推進會展業務多元化發展。

「在粵港澳大灣區的背景下，三方可以優勢互補，珠海的優勢在於吸引大陸會展，特別是航天航空、生物製藥等產業會議。」珠海市會議展覽局副局長張文驥表示，還通過打造「中國─拉美」、面向「一帶一路」的國際合作新平台的契機，吸引更多的國際性展會落地。

據悉，目前已確定中國-以色列科技創新投資大會、中國-拉美企業家高峰會、「21世紀海上絲綢之路」國際傳播暨中國（廣東）企業走出去論壇等；其中，7月初舉行的「第四屆中以科技創新投資大會」將集聚兩國生物醫藥、智能製造、數字經濟、智慧城市、新能源等新興產業企業參會。

香港港珠澳大橋一帶一路

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