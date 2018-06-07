海航與上合組織 將積極互聯互通

2018-06-07 04:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



2018年上海合作組織青島峰會將於6月9日啟幕，昨日在北京舉行上海合作組織工商論壇。海航集團董事局主席陳峰在論壇致詞時表示，未來將繼續堅守航空旅遊、現代物流的實業主陣地，積極參與上合組織互聯互通、經貿往來等各項合作，服務區域內人民。

據21財經報導，陳峰指出，持續致力構建空中大通道，海航在上合組織成員國開通國際客運航線9條，年旅客運輸量約30萬人次；開通國際貨運航線7條，年出港貨量逾5000噸。

陳峰近年來，海航集團著力打造「一帶一路」空中走廊與支點。截至目前，海航集團累計開通 「一帶一路」航線102條。其中，在上合組織成員國開了9條航線，俄羅斯占到8條。

酒店業是海航集團的另一大業務板塊。陳峰說， 「我們在上合組織成員國擁有102個酒店，其中，在俄羅斯有30多個，在中亞還有幾家，在印度有50多家」。

陳峰表示，在上合組織成員國，海航集團已經逐步實現了航空、酒店以及旅遊業的同步發展。陳峰也表示，上合組織成員國的旅遊業是未開發的處女地，有巨大的發展潛力，希望進一步利用海航集團的優勢，推動中國與上合組織成員國的人文交往。

他認為，應該加大對上合組織成員國旅游資源的宣傳力度，再給點政策支持，以帶動更多中國遊客赴中亞旅遊，這對這些國家的經濟和就業也有促進作用。

「今天的旅遊，哪個國家沒有中國人，這個國家就有問題。我們還在旅遊的初級階段，中國遊客有兩個特點：一個是照相；一個是買東西，不僅給自己買，還給朋友買。我認為，這些國家應該好好把這盤棋做好。」

「你們想開哪條航線找我，我哪條都能給你們開。今天全世界飛機什麼最新，什麼最好，一定是中國人的，一定是海航的。我告訴大家，全世界最好的飛機全在我們這兒，飛哪兒都行！」