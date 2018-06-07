廣西成立 桂台合作研究院

2018-06-07 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由廣西壯族自治區台灣事務辦公室與廣西師範大學政校合作建設的桂台合作研究院，6日在廣西桂林成立，未來將建設成為具有廣西特色的區域性高校對台研究智庫，為深化桂台經貿文化交流合作提供理論支撐。

中新社報導，桂台合作歷史淵源深厚，尤其是在經貿合作方面，截至2017年底，廣西已累計引進規模以上台資項目1750個，實際到位台資54.06億美元，台資連續多年成為廣西利用外資的主要來源之一。

廣西師範大學校長賀祖斌表示，為探索「深化桂台合作，促進兩岸關係」的路徑和模式，該校立足廣西獨特區位優勢，已與廈門大學共建「兩岸關係和平發展協同創新中心」，在兩岸合作開拓東盟市場、台籍桂人地緣文化認同、台灣青年大陸就業創業、兩岸教育合作等領域開展了一系列具有一定影響力的研究，在大陸涉台研究界產生了一定影響。該校還與台灣有關機構、院校開展形式多樣的互動交流，為桂台經貿、社會、文化、科學、教育等多方面交流合作提出相關意見建議，率先引進台灣籍教師任教。

廣西台辦主任李東興表示，桂台合作研究院將集中全區台辦系統在對台工作方面的政策、信息、實務優勢和廣西師範大學在對台研究方面的人才、學科優勢，在對台戰略研究、政策建言、交流合作、人才培養、輿論引導、落實「惠台31條」、推進廣西海峽兩岸產業合作區建設等方面，提供相關決策信息、支撐數據和解決方案。在桂台經貿、文化、藝術、社會、青年、民族交流合作等方面培育專業思想庫和重要創新源，提高廣西對台工作的影響力和貢獻度。