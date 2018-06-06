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京津冀炙熱 北京氣溫創50年來同期最高

2018-06-06 13:30中央社 台北6日電

中國大陸天氣近日呈現北比南熱的現象，京津冀區域更進入炙熱模式，北京市昨天下午測得39度，創下50年來同期最高溫記錄。中國氣象局預計此波熱浪至7日才會降溫。

根據中國氣象局資料，5日下午1時，中國大陸2418個監測站當中，測得氣溫前10名都集中在京津冀區域。截至5日下午4時，天津已有4個監測站氣溫突破40度，天津市氣象局為此啟動氣象災害（高溫）一級應急響應。

綜合陸媒報導，5日下午3時22分，北京的南郊觀象台實測氣溫已達39度，超過本世紀以來歷史同期最高溫38.3度，也是50年以來歷史同期最高氣溫。1968年6月5日，北京曾出現40.1度。

大陸氣象專家解釋，由於青藏高原上維持一個較強的暖氣團，華北地區常處在這個暖氣團的下風方，所以氣溫極易偏高，而目前這個暖氣團比較穩定，所以帶來了高溫天氣。

中國國家氣象中心高級工程師李勇指出，這波高溫天氣主要影響京津冀地區，5日至6日高溫的影響範圍和強度達到最大。明天開始，高溫才會回落。

他指出，監測數據顯示，5月24日至6月4日，京津冀地區的日平均最高氣溫達到33度左右，雖然較歷史同期偏高，但仍屬正常現象。就歷史記錄來看，2014年5月底，北京、天津、河北都出現過41度以上的高溫，但今年尚未出現，未來可能性也不大。

高溫北京氣象局

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