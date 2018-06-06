無人駕駛 廣州測試

2018-06-06 01:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州市交委4日發布「廣州市關於智能網聯汽車道路測試有關工作的指導意見（徵求意見稿）」（下稱「指導意見」）稱，該市擬開展無人駕駛測試項目，如需研究自動駕駛技術在網約車上的應用，測試企業可開展載客測試。

自動駕駛技術是人工智能技術的重點應用領域，「無人化」將在很大程度重構汽車製造行業和運輸行業。

中新社報導，目前廣州市是自動駕駛技術企業比較集中的國家中心城市之一，該市歡迎海內外自動駕駛科技企業來穗創業和發展。「指導意見」對於已在其他國家和地區，或已在中國內地其他城市開展自動駕駛汽車道路測試，並達到一定技術水平的企業，在廣州開展測試工作可適用簡易程序，快速審核、快速開展測試。

由於自動駕駛技術目前仍處於測試階段，因此，廣州市重視自動駕駛測試的安全保障問題。「指導意見」表示，企業要為每一台測試車輛購買必要的商業保險，確保測試駕駛員履職能力，對於測試駕駛員管理、事故防範、事故處理、運行過程中的監控，都由測試企業承擔主體責任。

根據實際道路交通狀況及限速情況，「指導意見」對於測試路段實行分級管理，對於具有不同測試經驗、不同測試系統能力的測試企業，可分別允許在不同級別的測試路段進行測試，以確保測試安全。