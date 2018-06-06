珠三角新幹線機場 落腳佛山高明區

2018-06-06 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



將成為粵港澳大灣區重點骨幹機場的「珠三角新幹線機場」敲定選址佛山高明區，可望為當地帶來超5000萬人次的年客流量，並將攜手廣州白雲機場共建國際航空樞紐。

據香港文匯網，佛山高明區政府透露，新機場落戶已受到港商的密切關注，在日前舉行的高明招商引智（香港）推介大會上便一舉吸引逾280億元港幣，的產業項目集中落戶。高明還將與粵港澳大灣區經貿協會共建招商引智平台，在項目、資金、人才、信息等領域探索合作發展。

廣東省發改委新發布「廣東省2018年重點建設項目計劃」首次透露，「珠三角新幹線機場」擬建設2條遠距跑道、內地最高等級4F的飛行區，這意味著粵西地區將擁有首個4F飛行區的大型機場，具備停降全球最大客機A380的條件。據悉，該項目總投資約430億元，預計今年12月底奠基，2022年建成啟用。而目前高明正以新機場落戶為契機，構建水陸空鐵立體式交通網絡，打造成粵港澳大灣區西部合交通樞紐。

「高明現在最好的機遇就是新機場。香港在臨空經濟發展方面有很多經驗、資源和人才，但香港機場已很飽和了，而高明有這個機遇和空間，我們接下來可以探討。」粵港澳大灣區經貿協會秘書長吳海岳說：「目前大灣區不少地方還沒有臨空經濟，而高明未來有，這就是優勢」。

在日前集體簽約落戶高明的總投資超280億、12大產業項目中，便囊括了綠地香港拾野川田園小鎮、佛山市陶瓷研究所金剛新材料產業、鴻圖醫療醫養結合等臨空經濟產業帶項目。其中，投資逾67億元的田園小鎮占地約78萬平方米，以「重拾生活野趣」生活體系理念，將打造珠三角首個親子教育主題的文化自然度假區。

香港中華廠商聯合會第一副會長史立德表示，香港具有高度國際化的優勢，可充當大灣區「超級聯繫人」的角色，鏈接大灣區其他城市與國外城市。隨著廣深港高鐵即將全線開通，佛山與香港有望打造「1小時生活圈」，雙方可加強創新科技、高端服務等領域的合作。