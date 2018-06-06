紹興、北大合作 建光電研究所

2018-06-06 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



近日，在浙江紹興舉行的首屆紹興發展大會上，紹興市與北京大學簽訂戰略合作協議，雙方將共建北京大學紹興光電信息研究院，為當地及長三角區域高新技術產業發展提供創新支撐。

據文匯網，該研究院將依托北京大學物理學院及相關力量，以發展納光電子集成與光量子芯片、綠色高效光、電轉換材料與先進光子技術、先進光電材料、結構與器件等核心技術為重點，促進科技成果轉化，培育孵化科技企業，培養相關領域創新人才，為整個長三角區域發展提供創新技術及人才等各項保障。

紹興市擬定以五年為期，根據研究院建設推進情況分期分批投入總計10億元的扶持資金。而北京大學方面，將在紹設立常設機構，其中擬引進院士不少於5人，國家「千人計劃」專家、長江學者不少於10人。

與此同時，本屆大會還與相關單位簽訂了16個優質招商項目，總投資達687.7億元，包括杭州灣AI+創新中心項目、紡織新材料提升項目、鋰電池產業鏈項目、航空小鎮項目等。

紹興市委書記馬衛光在大會致辭中指出，紹興與北大有著深厚的淵源，他說，紹興哺育了一大批引領時代潮流的傑出人物，在北京大學120年的歷史上有4位紹興籍人士任校長，管理學校達37年。

紹興籍北大教授干春松介紹，北大120年歷史中有27位校長，紹興人有4位：何燏時、蔡元培、蔣夢麟、馬寅初—蔣夢麟出生的餘姚蔣村當時屬紹興，他任校長15年，是北大歷史上任期最長的校長。這些紹興籍校長為北大的發展貢獻出了獨特的智慧和能力。北大校徽的設計者也是紹興人，就是魯迅。

魯迅長孫、魯迅文化基金會會長周令飛此次也應邀參加大會，他表示，伴隨紹興一路走來的始終是文化，而伴隨紹興走向未來的必然還是文化。文化正在為這座城市提供著夢想和力量，更為這座城市提供最厚重的發展基礎。