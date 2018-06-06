台灣學者捐財產 研究傳統文化

2018-06-06 01:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



南開大學六月五日透露，94歲高齡的葉嘉瑩先生財產捐贈儀式日前舉行。葉嘉瑩先生的全部財產捐贈給南開大學教育基金會，用於設立「迦陵基金」，繼續支持中華優秀傳統文化研究。目前初期捐贈的1857萬元人民幣已完成。

據文匯網，曾長期在台灣居住並在台大、輔大任教的葉嘉瑩，現任南開大學中華古典文化研究所所長、中央文史研究館館員、加拿大皇家學會院士，曾榮獲2015-2016年度「影響世界華人大獎」終身成就獎和「改革開放40周年最具影響力的外國專家」等榮譽。

葉嘉瑩畢生摯愛中華古典文化，尤其是中國古代詩詞，畢生所向是將中國古詩詞發揚光大，一直關心著中國新一代人對中國古典詩詞的學習。此前，她曾拿出自己的10萬美元積蓄，以恩師顧隨先生名號「駝庵」設立獎學金，專門用於激勵學生對古典詩詞的研習。

葉嘉瑩十八歲考入北平輔仁大學國文系，師從詩詞名家顧隨先生。1945年畢業，即在北京數所女中任教。1948年南下南京與國軍軍官趙東蓀結婚，並隨之至台灣，任教於彰化女中。1952年起在中山女中、臺灣大學、淡江大學、輔仁大學執教。在中國古典詩詞方面有著深厚的功底，並善詞對，又吸取西方文學理論之長，研究成果豐盛。

1966年葉嘉瑩至美國密西根大學、哈佛大學任訪問學者，在哈佛大學與海陶瑋教授合作研譯中國詩詞。1969年舉家移民至加拿大溫哥華，獲不列顛哥倫比亞大學終身教授職位。1979年於南開大學中文系執教三個月。1991年應南開大學之邀，成立「中華古典文化研究所」，並擔任所長。

1990年被授予「加拿大皇家學會院士」稱號，是加拿大皇家學會有史以來唯一的中國古典文學院士。代表作有《迦陵論詩叢稿》、《迦陵論詞叢稿》、《王國維及其文學批評》等。