武漢長江大橋 進入主纜架設

2018-06-06 01:21 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



5日上午9時18分，武漢楊泗港長江大橋首根主纜索股安裝完成，標誌這座世界最大跨度雙層懸索橋建設正式進入主纜架設階段。

新華社報導，武漢楊泗港長江大橋為雙塔雙層地錨式鋼桁梁公路懸索橋，主跨1700米，是武漢市第10座長江大橋，也是長江上首座雙層公路大橋，由中鐵大橋局施工建設。作為懸索橋的重要受力結構之一，主纜在懸索橋建設中有著舉足輕重的地位。

全橋共設兩根主纜，跨度佈置為2630米，設計最大索力約6.5萬噸，採用預製平行鋼絲索股法形成。每根主纜有271根索股，每根索股由91絲直徑6.2毫米、公稱抗拉強度為1960兆帕的鍍鋅鋁合金高強鋼絲組成，是目前大陸國內強度等級最高的懸索橋主纜鋼絲。

據中鐵大橋局楊泗港長江大橋總包部工程部部長鄭大超介紹，首根索股是主纜架設的基準索股，牽引到位後進行線形調整，並至少連續觀測3晚，確認線形符合要求後，將3晚的平均數據作為基準索股的最終線形。其他索股線形將以基準索股為準，進行相對垂度調整。271根索股牽引完成後，將對所有鋼絲索股進行捆綁緊固，最終形成一條主纜。主纜架設完成後，還將進行主纜緊纜、索夾、吊索以及纜載吊機安裝，預計於2018年年底進入鋼箱梁架設階段。