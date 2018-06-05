毛坦廠陪讀兼賣盒飯 年入10萬

2018-06-05 17:02 世界日報 中國新聞組／北京5日電



5日一大早，安徽六安毛坦廠中學滿載考生的大巴從校門出發，前往六安市區參加高考；數萬家長夾道歡送盛況，已經成為當地一項傳統。毛坦廠中學有亞洲最大高考工廠之稱，為當地帶來了可觀的陪讀經濟。

毛坦廠中學位於安徽六安大別山深處，因升學率高，聲名遠播，慕名而來學生每年都在萬人以上；一同來此的陪讀家長們，放棄工作，在學校外租房，就是為了全天候照顧孩子，讓孩子能全心投入學習。

新京報報導，毛坦廠中學東門附近公寓樓，一套兩居室年租金近3萬。「很多原來學校周圍的人都發了財」，當地人邵先生曾在浙江從事建築多年，因「毛中效應」回到老家成立高檔超市和學生託管中心，「收入不比以前差」。

在毛坦廠陪讀家長眼裡，穿旗袍寓意著「旗開得勝」，因而旗袍在這裡非常流行，鎮上每條主要街道都有數家售賣旗袍商店。生意好的時候，一家店一周能賣上百件。

報導說，除了旗袍業，當地酒店、公寓樓相繼建成，商業街、休閒廣場紛紛出現。外來學生和陪讀家長，對當地經濟產生巨大推動作用，如今這裡不但物價比周邊地區來得高，房租價格甚且超越省城。

張增達夫妻看準高考小鎮商機，在學校門口做起以供應學生為主的盒飯生意，一做就是6年，不僅陪讀在毛坦廠中學求學的兒子，也在省城和縣城裡各買了房和車。夫妻倆每天早中晚都在學校門口擺攤三次，雖然很辛苦，但6年的盒飯生意帶來可觀收益，一年近10萬收入。