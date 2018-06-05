2張5元鈔！中學贈考生連號人民幣

2018-06-05 17:02 世界日報 中國新聞組／北京5日電



高考進入倒數，被譽為高考「夢工廠」的河北衡水二中，發給每位高三學生兩張嶄新連號的5元人民幣（約合0.78美元）。據悉，這些紙幣都還沒有在市面上流通，校方稱發放連號的人民幣寓意為「十全十美」、高考「連考連中」，願學生考出好成績。

河北衡水二中為了讓學生全心全意準備考試，自從5月份進入高考衝刺階段後，已切斷宿舍電話、餐廳電視也不再打開。

而為了替辛苦的學生加油打氣，河北衡水二中在3日發了嶄新連號5元人民幣給高三學生。校方表示，發放的人民幣象徵著「十全十美」、「五穀豐登」、「前途無量」。