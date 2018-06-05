持有中共「秘密文件」 青海日報前社長被查

2018-06-05 17:02 世界日報 中國新聞組╱北京5日電



中共青海省委機關報青海日報社前黨組書記、社長張偉因「嚴重違紀違法」遭紀律審查和監察調查。中共中央紀律檢查委員會官網顯示，在張偉多項罪狀中，包含「非法持有黨的工作秘密文件」，該項罪名引起外界關注。據稱，此前已落馬的周永康和令計劃都因同樣罪名被查。

中央社報導，通報說，張偉違反政治紀律，在青海省委對青海日報社開展巡視期間，弄虛作假，欺騙組織，對抗審查，非法持有黨的工作秘密文件。此外，相關罪狀還有違反組織紀律、違反廉潔紀律、私生活不檢、受賄犯罪等。

中共中紀委表示，張偉理想信念喪失，對黨不忠誠、不老實，對黨和組織陽奉陰違，且在黨的18大後，仍不收斂，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。

青海省紀委監委表示，將開除張偉黨籍、公職，終止其省黨代表資格，收繳張偉違紀所得，並將張偉涉嫌受賄犯罪問題移送檢察機關依法審查、提起公訴，涉嫌犯罪所得隨案移送。

北京日報旗下微信公眾號長安街知事則以「周永康令計劃之後，又有人因秘密文件被查」為題撰文。

文中表示：「近年來，包括周永康、令計劃等『大老虎』在內的不少幹部，都在這方面犯了錯。」細數中共前政治局常委周永康、前中共中央統戰部長令計劃違反國家秘密法的罪狀，警示意味濃。