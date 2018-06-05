河南拘上訪軍眷 傳上千老兵街頭打地鋪聲援

2018-06-05 17:02 世界日報 中國新聞組╱北京5日電



在「六四」事件29周年敏感日之際，傳出河南省漯河市發生退伍軍人群體維權事件。來自中國多個省份的大批退伍老兵，在抗議現場被上千警察圍困了多日，於是打地鋪過夜。這是官方設立退伍軍人事務部以來最新一次大規模群體抗爭事件，但目前尚未得到官方證實。

美國之音報導，近期河南省漯河市退伍兵軍嫂翟洪蓮為丈夫維權前往北京上訪，要求當局解決其安置待遇問題，被截訪人員抓回原籍拘留七天。翟洪蓮被抓的消息在當地退伍軍人中傳播，數十名老兵聚集要求當局解釋反而也遭到抓捕。

包括四川、浙江、山東、安徽、河北等多地退伍老兵隨後趕到漯河聲援，人數據說一度多達上千。另據網絡視頻顯示，一些年老多病的退伍軍人也加入其中，有的拄著拐杖。

此外，一個據稱漯河市副市長兼公安局長李軍信以下流髒話辱罵軍嫂的視頻在網路上流傳，激起公憤。

據報導，網傳從外地趕往聲援的外地退伍軍人被大批警察包圍，堅持數日，老兵要求北京的退伍軍人事務部派官員解決問題，並高呼「打倒腐敗」、「反對非法打壓維權老兵」等口號。網上有傳言稱，警察將老兵團團包圍，不允許外面的人進去，但裡面的人可以出去，也不允許當地民眾和小商販無償支援或賣東西給老兵，部分老兵因此離開。

報導引述左派網站「時代先鋒」消息稱，老兵斷水斷糧，被「裡三層外三層嚴密封鎖在一個湖心廣場上了，一面靠水，三面包圍」，當局出動了網路干擾車，切斷了現場聲援的老兵與外界的聯繫。

2016年以來，各地退伍軍人多次大規模進京上訪，要求北京解決安置問題，為數眾多的老兵一度包圍中央軍委、中紀委等地，給當局帶來相當大的維穩壓力。中國領導人習近平不久前表示，「不要讓英雄既流血又流淚，讓軍人受到尊崇」，今年北京兩會後，中國國務院新設立了退役軍人事務部。