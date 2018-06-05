虎門台商開餐廳 明廚求「食」在

台商林凡茸等人，投資加盟天母藍鳥複合式餐廳，供應各種美食排餐，店內有現場烘焙的麵包（圖）。 苗君平／攝影 分享 facebook 製造業不景氣，部分台商改投資餐飲業，虎門多位台商最近就集資，投資加盟天母藍鳥複合式餐廳；他們表示，近年來大陸出台許多餐飲規定，雖然有店家走灰色地帶，但自己堅持明廚亮灶，邊用餐還可透過攝像頭，監看廚房一舉一動，讓消費者吃得安心。

台商林凡茸等人，投資加盟天母藍鳥複合式餐廳，供應各種美食排餐（圖），店內有現場烘焙的麵包。 苗君平／攝影 分享 facebook 台商林凡茸1998年到大陸，經營人造珠寶業，原本公司員工有六百多人，近年來市場競爭激烈，現在減少到五十多人，現在交給太太管理，本想退休，在偶然機會下，遇見天母藍鳥原本經營者，有意出讓之後，自己與志同道合，也有相同經歷的台商，興起投資餐廳的計畫，戲稱是「中年轉業」。

林凡茸說，共有八位投資人，分別從事陶磁、塑膠、射出、五金等行業，「就是沒有人做過餐飲業」，推派他負責經營。

他說，店內面積五百多平方米，重新打掉裝潢，變得高大上，變造高檔的用餐氛圍，並堅持現做麵包、糕點，定時香噴噴出爐，不過所需費用不貲，投資金額高達三百多萬元人民幣，出乎原先預料。

不過負擔最大的還是每月店租，雖然位在虎門，是東莞市的鎮區，但房租相當於台北市民生西路，雖然如此，相較附近鬧區租金還算便宜一點，何況附近有辦公樓、社區，對複合餐廳反而是利多。

他表示，雖然是加盟店，但加工比率高，未來還提高台灣風味，目前提供的餐點，價位從三、四十元至兩百元，有套餐到高級牛排都有，涵蓋各族群，在這裡用餐，不僅可享受美食，還有舒適環境，更有濃濃台灣味，歡迎大家前往品嘗。店址：虎門鎮虎門大道191號。電話：0769-85139958。