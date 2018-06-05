強降雨 黃果樹水勢磅礴

2018-06-05 01:41 聯合報 中新社



貴州省安順市水文水資源局黃果樹監測站實測資料，6月4日09時，受強降雨及上游來水影響，黃果樹瀑布流量達290立方米每秒，是入汛以來最大洪峰。