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敏感的日子 LGBT活動北京美國中心登場

2018-06-04 22:43中央社 北京4日電

六四事件29週年的敏感日子，一場有關LGBT的活動今晚在北京美國中心登場。參加者接受採訪時說，希望中國的LGBT群體權益可以獲得保障和重視。

這場的「男女同志、雙性戀者以及跨性別者」（LGBT）討論會舉行前引起熱議，除了LGBT議題在中國被視為禁忌話題，選在具高度政治敏感性的六四事件29週年這天舉辦，更讓外界興起「諷刺或暗示」、「干涉內政或人類共情」的討論。

活動開始前半個多小時，北京美國中心所在的美國大使館外開始出現排隊人群。對於這場討論會引起的議論，家住北京但在澳門求學的粟姓男學生接受中央社記者訪問時說，他是頭一次參加這樣的活動，而在他看來，LGBT目前在中國已不算是禁忌話題。

他表示，例如前陣子社群媒體新浪微博一度表示將刪除有關同性戀的圖片、影片和文字內容後，憤怒網民的貼文如洪水般湧進，新浪微博隨即撤銷決定，這顯示LGBT在中國已經不再是那麼禁忌的話題。

至於是否知道今天是六四事件29週年一事，粟姓學生僅簡單回答「我知道今天是什麼日子」，未多做表態。

也有受訪民眾認為，LGBT的話題在中國當然稱得上禁忌，官方很明顯就不樂見這類內容出現在網上，「支持美國方面主辦這樣的活動，希望這個群體的權益可以受到保障和重視」。

在提到六四的相關話題時，這名受訪者與粟姓男學生的反應類似，不願多表達看法。

美國駐中國大使館日前在官方微博發文說，「為紀念LGBT驕傲月，請與我們一起參加北京美國中心的小組討論」，活動將邀請來自摩門教、天主教、非教派基督教、猶太教和無神論者等不同宗教背景的5名來賓，討論自身作為特定社區成員的出櫃經驗。

北京美國中心是由美國駐中國大使館新聞文化處主辦。

由於這場特別的活動選在六四事件這個敏感的日子，活動消息刊出後，大批中國網民湧入留言，挖苦主辦方「真會挑日子」。

LGBT北京六四

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