整頓網約車 將考核服務質量

2018-06-05 01:41 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在大陸一名空姐慘遭網約車司機性侵殺害等惡性事件後，大陸交通運輸部（交通部）日前宣布，將以信譽計分的方式，開始考核網約車服務質量，完善新業態監管機制，全面提升行業服務水平。

中通社報導，交通部在上周新聞發布會公布新修訂的「出租汽車服務質量信譽考核辦法」（「辦法」），決定將網約車平台公司和駕駛員納入出租車服務質量信譽考核體系，相關政策今年六月一日起施行。

澎湃新聞報導，出租車將分為巡遊出租汽車「巡遊車」和網絡預約出租汽車「網約車」。除與巡遊車共有一些指標項目外，網約車還設置了信息數據指標，包括考核數據接入、數據查閱等，將由中國部級網約車監管信息交互平台在每年一月底前完成測評。此外，「辦法」明確，出租車司機在上述信譽考核中若得分為三分及以下，應按規定接受培訓並清空此前計分。

中國消費者協會日前約談滴滴出行、神州優車、攜程等網約車平台經營者，披露平台處理用戶投訴不及時、司機繞路多收費、與消費者發生暴力衝突等十大網約車亂象，重申要加強網約車行業標準制訂，保護廣大消費者權益。

大陸網約車平台公司近期存在「屢談不改」的情況。經過中國多部門出策規範，已有二百零六個城市出台網約車整改實施細則，六十個城市已公開徵求意見。