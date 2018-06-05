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浙江汙染源普查 8月20日 前完成清查

2018-06-05 01:41聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

浙江省日前召開全省第二次全汙染源普查清查工作攻堅電視電話會議，總結交流前期普查清查工作經驗。清查攻堅戰是普查的首戰，全省計劃在6月20日前按時完成清查任務。

浙江日報報導，據悉，此次汙染源普查主要針對全省有汙染源的單位和個體經營戶，包括工業汙染源、農業汙染源、生活汙染源、集中式汙染治理設施、移動源及其他產生排放汙染物的設施。普查分階段開展前期準備、清查建庫、普查試點、全面普查、總結發布等方面工作。

全省普查工作啟動以來，已取得階段性成效。各地在汙染源普查機構設立、人員配備、經費保障和辦公條件等方面積極推進。

普查辦聯手多部門，按期完成了清查底册核定工作，基本摸清了清查工作家底。目前，全省清查填表任務完成近一半。其中，湖州、嘉興、金華、舟山已超過70%。

與此同時，全省入戶調查各項準備工作也在有序推進。已經有將近70個縣（市、區）選聘普查員和普查指導員近兩萬人，並舉辦各類清查技術培訓班平均達5次，且40%的縣（市、區）已落實移動終端採購計劃。

此前，在省級試點中，溫州已申請開展全市域國家級試點，樂清探索出了「五步清查法」「八部六色法」等經驗，這些地方先行先試，為全省各地提供了行之有效的經驗借鏡。

接下來，全省各地將整合力量，攻堅克難，掛圖作戰，通過「調查一批、審核一批、上報一批」的模式，加大力度，嚴控質量，嚴格落實責任制及相關審核機制，集中打好攻堅戰。

浙江省環保廳相關負責人表示，浙江目前已把汙染源普查作為美麗浙江建設考核的重要內容。只有搞好汙染源普查，全省才能更為精準地打贏汙染防治攻堅戰。

核一

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