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重慶「輕軌穿塔」 即將走入歷史

2018-06-05 01:41聯合報 （中新社）

重慶楊家坪商圈將迎來大規模的升級改造，商圈內屹立了十四年的標誌性建築九龍塔也即將拆除，二號線輕軌穿塔而過一幕今後不再現。

（中新社）
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