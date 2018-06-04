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維族團體：新疆公務員齋戒月禁食 官方送上食物

2018-06-04 21:40中央社 台北4日電

目前正值伊斯蘭教齋戒月，但海外維吾爾團體表示，中國政府2017年起禁止新疆穆斯林參加許多宗教活動，包括禁止公務員在齋戒月依教律禁食。若偷偷禁食，官方會在午餐時間送上食物和水。

美國之音報導，世界維吾爾代表大會主席多里坤．艾沙並表示，中國政府近來逮捕更多的維吾爾族人士，特別是從5月17日開始的齋戒月期間。

多里坤．艾沙指出，中國政府2017年起禁止新疆穆斯林參加許多宗教活動，包括禁止公務員在齋戒月依律禁食或前往清真寺，甚至還舉行飲酒和吃豬肉的比賽活動。

他表示，「如果有人在工作時候偷偷禁食，他們會在午飯的時候給他食物和水」。

多里坤．艾沙還針對新疆不少維吾爾人被關進「再教育營」表示，被關押者當中，人數增加最多的是來自喀什的年輕男子。官方切斷了當地居民與外界的交流，包括限制他們使用微信。

他指出，據吉爾吉斯和其他國家商人透露，他們在喀什的市場裡看不到年輕男子，只有老人、女人及孩子。當地的艾提尕爾清真寺，過去是喀什的象徵，人來人往，「現在幾乎空無一人」。

國際人權活動人士葛瑞森（Carol Anne Grayson）表示，中國需要徹底重新思考對維吾爾人的政策，他們現在的做法「會引發報復，而不是平息局勢」。一些維吾爾人設法前往他處尋找自由，另一些人則走向極端訴諸暴力。（編輯：邱國強/陳家倫）

齋戒月新疆公務員

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