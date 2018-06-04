新郎婚宴跑單 竟是失蹤老公！

2018-06-04 18:46 世界日報 中國新聞組／北京4日電



四川一間山莊上月初承辦一場婚宴，沒想到婚宴結束後，新人錢還沒付，人卻跑了！且更誇張的是，有一名女子發現，李男竟是她失蹤已久的丈夫，引發熱議。圖擷取自成都商報 分享 facebook 四川一間山莊上月初承辦一場婚宴，沒想到婚宴結束後，新人錢還沒付，人卻跑了！山莊徐姓老闆打電話不通決定報警，這件事情被媒體報導，沒想到跑單的李姓新郎早有欠債不還的紀錄，更誇張的是，有一名女子發現，李男竟是她失蹤已久的丈夫，引發熱議。

跑單新娘出面：農村收訊不好

成都商報報導，李男欠錢不還被媒體報導之後，一名杜姓男子爆料，新聞中的李男，曾在2017年8月向他和蘇姓同事借了6000多元人民幣（約28000台幣），至今未還，人也無法連繫。

而王姓新娘看到了報導，終於在上月15日還了婚宴的錢，王女表示當天自己和女方長輩先離開，原本以為男方父親會結帳，但沒想到男方父親卻誤以為新人已經結帳，並解釋電話不通是因為「農村收訊不好」。

但這件事情還沒結束，來自重慶某區縣一名女子小桃（化名）表示，李男正是早已和自己結婚生子、卻出軌多次並搞失蹤的丈夫。小桃透露朋友轉發這條新聞給自己，「最開始的時候，我還想是不是巧合；但看了所有的訊息，我幾乎確定就是他！」

小桃多年前和李男透過微信認識交往，後來兩人有了孩子決定結婚，當時到民政局領取了結婚證，並拍下一家三口的全家福照片。沒想到李男相當不安分，趁小桃懷孕和別人搞曖昧，連小孩生病時都是陪在別人旁邊，當時小桃選擇原諒李男，沒想到李男後來就不告而別，「走的時候，一句話也沒說」，這當中李男的父母有和小桃聯絡，不久前李還在微信上聯絡過小桃，雖然沒有見面，但也是雙方目前為止最近一次談話。

小桃沒想到再次聽到李男的消息卻是在新聞上，她說李男「化成灰都認識」，「我自己遭受的打擊、非議，我估計找他也要不來賠償；但是，屬於孩子的撫養義務、撫養費，我一定會爭取到底！」

目前小桃和李男生下來的孩子已經三歲多，平日由外公、外婆帶著，她自己除了正職工作外，還兼兩份工。小桃聽說李男跟前女友也生下了一個小孩，她現在唯一的想法就是找到李男離婚，已在本月初準備相關文件，到法院辦理立案登記。