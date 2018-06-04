范冰冰涉逃稅 官方盯上

2018-06-04 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



范冰冰 本報系資料庫 分享 facebook 大陸明星傳出簽訂「陰陽合同」逃漏稅，大陸國家稅務總局責成江蘇等地稅務機關昨（3）日展開調查，如發現違法行為，將嚴格依法處理。大陸高層去年曾對明星拿高額片酬提出嚴厲批評，這次清查「陰陽合同」將衝擊大陸演藝界。

所謂「陰陽合同」或是「大小合同」，是指交易雙方簽訂的金額不同的兩份合同，一份金額較小的「陽合同」用於向政府主管機關備案登記納稅；另一份金額較高的「陰合同」則實際約定雙方交易價格，彼此對其秘而不宣，目的就是逃漏稅。

法制日報報導稱，大陸國家稅務總局表示，將在部分開展對部分高收入影視從業人員依法納稅情況進行評估調查的基礎上，進一步強化風險防控措施，加大徵管力度，依法查處違法違規行為。

大陸法律專家稱，如果稅務機關調查陰陽合同客觀存在且行為人涉嫌逃稅，應當依法下達追繳通知，責令補繳並繳納滯納金，涉嫌犯罪的應移送公安機關。

據了解，央視前主持人崔永元微博日前發布幾張演藝合同照片並配文：「你不用表演，你是真爛」，合同中因有范冰冰名字，其中曝光合同約定片酬為稅後人民幣1,000萬元，另一張合同約定片酬人民幣5,000萬元，兩合同共拿走片酬6,000萬元，而實際上范只在片場演出四天。崔永元稱，自己還有滿滿一抽屜的「陰陽合同」，涉及的都是大腕兒，不止范冰冰。

女演員范冰冰則發布一則「嚴正聲明」，稱崔永元侵犯合法權益，散布謠言，構成誹謗。

范冰冰工作室負責人表示，范冰冰及其工作室從未通過「陰陽合同」方式簽約，並表示接下來會全力配合相關部門依法核查。

對此，崔永元則迅速回應稱沒有保護合同秘密義務，范冰冰是公眾人物，如不服，可以「出來走兩步」，對公眾「實話實說」。

內幕曝光…只是冰山一角

范冰冰工作室雖然發布「嚴厲」聲明澄清，但自始至終對人民幣6,000萬元「陰陽合同」並未否認。一位專攻娛樂產業的大陸律師一語道破：「大小合同在行業裡很普遍，明星逃稅這塊大家都習慣了，睜一隻閉一隻眼。」

據新浪微博及多維新聞報導，央視主持人崔永元出面抨擊范冰冰，只是揭開大陸影視明星避稅逃稅內幕的冰山一角。對此，大陸輿論呼籲，大陸稅務部門不應該裝聾作啞，應該以此為契機，對這樣的違法行為進行嚴厲打擊。明星偷稅是一個關注度極高而又敏感的問題。

從現實來看，大陸明星由於片酬奇高，主角片酬甚至占據電影支出的二分之一以上，收入來源多樣，由此衍生出的避稅，逃稅等渠道更是五花八門。

中國女歌手毛阿敏就是其中一個。1989年，毛阿敏在黑龍江演出五天賺了人民幣6萬元，卻偷稅漏稅近人幣4萬元。經報導後引起大陸民眾公憤，毛阿敏被原單位關了三個月的「禁閉」。

大陸女影星劉曉慶的公司，採取不列或少列收入，多列支出，虛假申報等手段，當年偷稅漏稅達1,458萬元。