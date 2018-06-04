港珠澳大橋 與人工島來電了

2018-06-04 01:17 聯合報 中新社



港珠澳大橋香港段和東人工島部分燈光已經亮起，璀璨的橋面在夜色中伸延，和遠處已經亮燈的主橋互相輝映。港珠澳大橋預計今年三季度通車。