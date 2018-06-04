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中新互聯南向通道 青海搶進

2018-06-04 01:17聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目管理局昨指出，正在舉行的中國（青海）藏毯國際博覽會上，重慶、廣西、貴州、甘肅四省份與青海省簽署「青海省加入共建中新互聯互通項目南向通道工作機制備忘錄」，代表青海省加入共建「南向通道」工作機制，「南向通道」合作範圍進一步擴大。

新華社報導，中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目是中國和新加坡第三個政府間合作項目。「南向通道」在該項目框架下，中國西部相關省份與東協國家合作打造的國際貿易物流通道。

該通道利用鐵路、公路、水運、航空等運輸方式，由重慶向南經貴州等地，通過廣西北部灣等口岸，通達新加坡及東協主要物流節點，比經東部地區出海節約15天左右，已成為西部地區便捷的出海通道。

2017年8月，渝桂黔隴簽署「關於合作共建中新互聯互通項目南向通道的框架協議」，制定了「關於合作共建中新互聯互通項目南向通道的協同辦法」，建立共商、共建、共享「南向通道」工作機制。今年4月20日，渝桂黔隴四省份邀請青海省等六省份參加在渝召開的「南向通道」2018年中方聯席會議，並發出邀請兄弟省份共同參與「南向通道」建設的「重慶倡議」。

中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目管理局局長韓寶昌說，這次備忘錄的簽署，是落實「重慶倡議」的重要一步。將推動青海省先從工作機制層面上加入「南向通道」朋友圈，為今後正式建立政府間更高層面合作，以及推動企業聯合運營奠定基礎。

建中新加坡

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