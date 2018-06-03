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范冰冰被指鉅額逃漏稅 官媒抨擊官方調查

2018-06-03 18:03中央社 台北3日電

中國名嘴崔永元日前爆料，指影星范冰冰以數字一高一低的「大小合同」簽訂片酬合約逃漏...
中國名嘴崔永元日前爆料，指影星范冰冰以數字一高一低的「大小合同」簽訂片酬合約逃漏稅，引發熱議。 圖／ 摘自范冰冰工作室微博
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中國名嘴崔永元日前爆料，指影星范冰冰以數字一高一低的「大小合同」簽訂片酬合約逃漏稅，引發熱議。官媒北京日報今天發表評論，指財富金字塔頂端的明星若鉅額逃稅，必然激起社會公憤。

法制日報並報導，「范冰冰工作室」登記所在地的江蘇省無錫市濱湖區地稅局，今天已對崔永元指控一事「介入調查取證」；北京日報評論則提到，「當事人」涉嫌逃漏的稅額，超過人民幣2000萬元。

崔永元自5月24日起在微博連番質疑出演電影「手機2」的范冰冰，簽下片酬各為人民幣5000萬元（新台幣2.34億元）及1000萬元的「一陰一陽大小合同」。

其中，5000萬元才是真正的片酬，1000萬元則用來報稅，以便逃稅。此後，引起中國網民熱議，雙方支持者更爭論不休。

北京日報是對此事較早發表評論的中共官媒。評論直指，范冰冰工作室雖然發布「嚴厲聲明」澄清，但言辭「很耐人尋味」，自始至終並未否認崔永元指控的6000萬元「大小合同」。

評論提到，中國一名專長娛樂產業的律師透露，「大小合同」在行業（影劇產業）裡很普遍，明星逃稅「這塊大家都習慣了，睜一只閉一只眼」。

這篇評論指出，「不算不知道，一算嚇一跳」。按中國稅法粗略一算，當事人可能涉嫌逃避個人所得稅額達2000多萬元，超過應繳稅額的30%。而依中國法律，數額巨大且占應納稅額30%以上者，處3年以上7年以下有期徒刑，並處罰金。

評論說，倘若此事屬實，涉案者面臨的不僅是罰款，還可能是牢獄之災。而在普通受薪階層5000、6000元薪資都依法納稅下，處於「財富金字塔頂端」的明星卻鉅額逃稅漏稅，無疑是對社會公平正義的極大傷害，必然激起社會公憤。

評論提到，這不是「民不告、官不究」的問題。如果「大小合同」、「陰陽合同」已成為中國演藝圈公開的秘密，對這種大規模逃漏稅行為難道不該嚴厲打擊？然而，相較於美國「巨大的逃稅成本」，中國的違法成本相較於違法收益卻小得多，法律懲戒力度遠遠不夠。

北京逃漏稅人民幣

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