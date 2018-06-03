大陸河北省緊急通知：18日全面整治所有涉酸企業

2018-06-03 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 杜宗熹 ╱即時報導



大陸河北省環保廳2日印發通知，為有效消除非法處置廢酸帶來的環境安全隱患，經省生態環境保護委員會辦公室研究決定，由省環保廳、省公安廳和省檢察院帶頭，自6月18日起，開展「雷霆2018」專項行動，對全省涉酸企業排查整治，並在今年12月31日前完成排查整治。

上海有色金屬網報導，河北省環保廳印發《關於開展涉酸企業排查整治「雷霆2018專項行動的緊急通知》。此次專項行動將對河北省全省所有生產、貯存、經銷、使用工業酸和產生、自行利用處置廢酸及運輸工業酸和廢酸的企業，特別是2016年以來所有購買過工業酸的企業進行專項整治。

整治行動將逐一核查涉酸企業的規劃、用地、立項、環評、施工許可、供水、供電、供氣和交通運輸等手續；逐一核查生產、經銷、購買工業酸和產生、自行利用處置廢酸及其他危險廢物等情況；重點排查使用報廢車、套牌車、改裝車、走私車等運輸廢酸的違法行為。

對發現問題隱患的企業和單位一律先停產、後整治，對責令停產企業必須立即實施斷水、斷電、斷氣措施，通過專業技術評估和部門聯合驗收後方可恢復生產。發現涉嫌非法處置危險廢物違法犯罪的，將由檢察機關監督指導環保、公安等部門依法移交移送和立案偵辦。