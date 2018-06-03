欠高利貸自殺獲救…1家3口不堪網路霸凌 二度尋死

2018-06-03 16:46 世界日報 中國新聞組╱北京3日電



因為父親欠下高利貸，北京一家三口上月20日赴海南自殺，被警方救回後本來打算好好過日子，卻因為不斷遭網友批評「博出位」、濫用同情心等，疑不堪壓力，在回北京的途中再度自殺，父女雙亡，僅母親倖存。

北京青年報報導，鄧姓一家人日前被發現在廈蓉高速公路洪觀休息區內，於車中自殺，車上滿是血跡，並發現遺書、藥瓶、注射針筒及刀片等物品，55歲父親及28歲女兒當場死亡，警方初步判斷兩人是藥物中毒及失血過多致死，54歲的母親手腕受傷，經搶救後，無生命危險。

據悉，這已是三人在半個月內第二次自殺。20日女兒曾在微博發布一篇遺書，稱因為父親欠下高利貸一家人不勝其擾，決定在海南服藥自殺，幸而在朋友報案下，全家被警方救回。

警方表示，原本三人經過心理輔導後，已經放棄輕生念頭，但女兒被救回翌日在微博發文說「其實沒想博關注，沒想到你們這麼厲害，這麼快就發現我」，惹來網友質疑她「博出位」。更引發「起底」，發現女兒在北京首都醫院任職急診科護士。

有網友因此留言諷刺「能不能告訴我服的是什麼毒呀？這麼快就醒來了，不虧是急診科醫生，這麼一出，這些債就有人替你還」，批評鄧家人消費別人善良，利用自殺博網民同情等。更有人指責女兒者明知欠債，2月仍去日本搭郵輪、3月到泰國潛水、4 月找到男朋友、5月要求男朋友還債。

她每條微博下的留言人數至少千人，其中一篇更超過2萬則，大部分是批評言論。

據報導，警方指出，來自網路上的壓力讓鄧家人心力交瘁，「他們家裡人連我們警方的電話都不敢接了，因為之前很多人打電話質疑他們，他們不想自己生活受到干擾」。事件掀起市民關注網路欺凌，斥責是網民迫死一家人，擔心生還的母親最終仍會走上尋死路。

目前，警方已著手聯繫其親屬，進行相關調查。

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