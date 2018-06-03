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影／假支票買名車手袋 香港詐團成員最小16歲

2018-06-03 16:37世界日報 香港新聞組／香港3日電

香港警方日前展開代號「火領」行動，搗破一詐騙集團拘捕13人，年齡介乎16歲至27歲，涉及3宗名車及20宗名貴手袋網路交易騙案，金額達750萬元（港元，下同，約96萬美元）。該集團在網上交易平台物色目標，假扮買家買名車及名貴手袋，以假支票匯入受害人戶口，令他誤以為已入帳而交貨，最終蒙受損失。這個網騙集團更捲入瘋狂駕駛衝路障、持刀打劫手機貨主等暴力罪案。

香港01報導，警方在5月31日至6月1日，一連兩日展開拘捕行動，被捕人士中2人為主要首腦，11人是骨幹成員。他們涉嫌與2017年9月至今年3月在網上及實體世界中犯案，包括20宗名貴手袋網上購物騙案、3宗名車網上購買騙案、1宗行劫案，涉及金額750萬元。涉案最貴名車達300萬元。事件中共有28名受害人。

據報導，該集團主腦指示成員擔當不同角色，甚至在網上招募成員參與犯案。名貴手袋案件中，主腦先指派一人與受害人接觸，其次指示另一人將有問題支票匯入事主銀行戶口，事主見有支票入帳後，就會交貨。

至於名車詐騙案的手法雷同，騙徒針對市價超過80萬的名貴房車，於網購平台、社交媒體尋找目標，起初會先在網上對話，其後會透過電話聯絡，相約見面交收。報導說，他們與受害人接觸後，先向事主展示偽造的銀行本票，派員到櫃員機入票，但票上金額與輸入銀碼不同。他們拍攝收據後傳給受害人，賣家不虞有詐，將車匙連車交予騙徒，或陪同騙徒前往運輸署進行轉名手續。集團主腦得手後，出售名車及手袋圖利。數日後，事主由銀行得知本票為偽造，或支票彈票，才知被騙。

警方更揭案中有案，其中2名被捕人士與上周四（5月31日）深水私家車瘋狂駕駛，警員拔槍阻截案有關。更有被捕人士，與今年初一宗工廈持刀劫去6箱HTC手機案件有關。

香港詐騙集團網購

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