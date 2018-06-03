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徐州畫展來台 郝柏村按讚

2018-06-03 00:34聯合報 記者林宸誼／台北報導

「漢風墨韻──徐州美術的歷史與今天暨彭城畫派作品」台北展，昨在國父紀念館開幕。 ...
「漢風墨韻──徐州美術的歷史與今天暨彭城畫派作品」台北展，昨在國父紀念館開幕。 記者曾吉松／攝影
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「漢風墨韻──徐州美術的歷史與今天暨彭城畫派作品」台北展，昨在國父紀念館開幕。徐州市副市長李燕說，相信這次展覽會給台灣朋友們不一樣的藝術感受。

前行政院長郝柏村（中）昨出席徐州畫展，徐州副市長李燕（右）陪同參觀。 記者曾吉松...
前行政院長郝柏村（中）昨出席徐州畫展，徐州副市長李燕（右）陪同參觀。 記者曾吉松／攝影
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「漢風墨韻」展至十一日，展覽由徐州市美術家協會、徐州市書法家協會、徐州市漢畫像石研究會、徐州市台商協會、徐州市台屬聯誼會及台灣的中國美術協會共同主辦。徐州市昨將「孔子拜見老子」漢畫像石拓片，贈送給台灣長流、朱銘、東門美術館

漢風墨韻—徐州美術的歷史與今天暨「彭城派畫作」作品展，前行政院長郝柏村（左）出席...
漢風墨韻—徐州美術的歷史與今天暨「彭城派畫作」作品展，前行政院長郝柏村（左）出席參觀。記者曾吉松／攝影
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李燕表示，徐州文化在多元的開放和相容併包中，融入博大深厚的人文氣象，形成了楚風漢韻南秀北雄的城市特質，徐州正在建設淮海經濟區的中心，打造經濟、金融、商貿物流以及科教文化四個中心。

前行政院長郝柏村參觀徐州畫展。記者曾吉松／攝影
前行政院長郝柏村參觀徐州畫展。記者曾吉松／攝影
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出席開幕式的前行政院長郝柏村表示，這次展覽對於傳承中華傳統文化，融合兩岸年輕時代對中華文化的認同、對中華民族的認同，有很重大影響，所以希望兩岸文化的交流愈多愈好。

前行政院長郝柏村（左）到國父紀念館看徐州畫展。記者曾吉松／攝影
前行政院長郝柏村（左）到國父紀念館看徐州畫展。記者曾吉松／攝影
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前海基會董事長林中森指出，二○一六年以後，兩岸民間跟藝術界、文化界的交流不受影響，愈來愈頻繁，他相信未來兩岸民眾，不僅藝術品味提升，也能互利雙贏。

徐州市美術家協會名譽主席姜舟表示，這次展覽的作品中，大家可以看到所有當代徐州籍老中青書法書畫家的作品。作品中，既體現彭城畫派北雄南秀，蒼茫遒勁，獨特藝術風格，又展示各自再深入吸收傳統精華和銳意創新的藝術效果。

台灣中國美術協會理事長王愷認為，這次展出可以讓年輕一代認識中華文化，發揚中華文化，在共同文化認識中發揚民族精神，兩岸同屬中華文化的血脈跟文化相承是不會斷的。

漢風墨韻—徐州美術的歷史與今天暨「彭城派畫作」作品展，會中贈送台灣漢畫拓片。記者...
漢風墨韻—徐州美術的歷史與今天暨「彭城派畫作」作品展，會中贈送台灣漢畫拓片。記者曾吉松／攝影
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