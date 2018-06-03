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上海巡禮／西進成趨勢 毋再追憶八零年代

2018-06-03 00:27聯合報 本報記者林則宏

上海市台協第二屆徵才博覽會昨天在台北和平籃球館舉辦。記者曾吉松／攝影
上海市台協第二屆徵才博覽會昨天在台北和平籃球館舉辦。記者曾吉松／攝影
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上海計程車司機遇到台灣客人，卅年前問：來探親的？廿年前問：來投資的？十年前問：來旅遊的？今天則問：來找工作的？

過去這一年，在地鐵、商場、餐廳都能明顯感受到，這座空中直線距離台灣不到七百公里的國際大都會，台灣人愈來愈多了，而且新增的幾乎都是年輕面孔。上海台商協會長李政宏說，儘管沒有具體數字，但上海的台灣人確實增加了不少。

也就在昨天，上海台協回台舉辦第二屆徵才博覽會，提供約一千八百個工作機會給台灣年輕人。這些廿來歲的台灣青年恐怕不知道，在他們小時候，甚至未出生時，兩岸人員流動方向是和現在相反的。

他們多數人恐沒聽過「靖廬」，曾有很長一段時間，台灣每年都會湧入大量大陸偷渡客到台灣打黑工。他們多數被抓後，因人數太多，政府必須在宜蘭、新竹、馬祖設立三座收容所，收容他們再安排遣返，這個收容所就稱為「靖廬」。且為了到台灣打黑工，不少大陸民眾甚至在偷渡過程中淪為波臣。

一九八一年，時任中共人大常委委員長葉劍英提出俗稱「葉九條」的「有關和平統一台灣的九條方針政策」，當中提到「台灣地方財政有困難時，可由中央政府酌予補助」，這條曾被不少台灣人拿來調侃。因為這一年台灣人均ＧＤＰ近兩千七百美元，大陸還不到三百美元。

因歷史上黃河屢次改道而來的諺語：「卅年河東、卅年河西」，用來比喻世事盛衰興替與無常。今天的台灣不思進取，只用了一代人時間，為世人真實演繹一齣「卅年海東、卅年海西」。

上海計程車台商台資

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