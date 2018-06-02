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回台徵才 滬台協會長：上海惠台55條是千載難逢機會

2018-06-02 13:50聯合報 記者許依晨╱即時報導

上海市台協第二屆徵才博覽會上午起在台北和平籃球館舉辦，上海台商協會會長李政宏表示...
上海市台協第二屆徵才博覽會上午起在台北和平籃球館舉辦，上海台商協會會長李政宏表示台資企業釋出約一千七百個工作機會，產業別與職務類型涵蓋各領域，為有意到上海發展的台灣青年提供更多的機會與選擇。記者曾吉松／攝影
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上海市台協第二屆徵才博覽會今天上午在台北和平籃球館舉辦，共有120家台資企業參與，提供超過1700個工作機會。上海台商協會會長李政宏表示，昨天上海市台辦公布惠台55配套措施，是一千載難逢的機會；他鼓勵年輕人趁年輕時趕緊搶佔灘頭堡，否將錯失21世紀出人頭地的機會。

李政宏致詞時表示，他在台灣土生土長，20幾年前到上海發展，現在是回饋的時候，台商在大陸發展需要人才，而台灣年輕人有非常好的素質與非常高的忠誠度，才會不辭千里回台徵才。

李政宏受訪時進一步指出，國台辦推出31條惠台政策後，上海現在也結合本地特色推出上海55條配套措施，像是對年輕朋友提供較為平價的公共租賃住房、發放「海外人才居住證」等具體優惠政策，在法律方面，鼓勵律師事務所合作，同時，對於商事糾紛，也可以委託台辦聘請調解員來調解商務糾紛，保護台商權益，也給予台胞更多同等待遇，「這樣政策推出後，會吸引更多台灣朋友到上海發展」。

此外，他指出，上海的惠台措施中，還有一個不同其他地區的創新點，就是將負責的權責部門都列出來，使其可操作性更強。

媒體詢問，如何看待陸委會禁止大陸官員到學校宣傳對台31項就職就業措施？李政宏說，人才流動很正常自然，他們提供年輕朋友有這樣機會和環境，但最終取決權還是自己，任何一個地方經濟發展好，一定會吸引世界各地人才。

他說，這次徵才對象大部分是針對剛畢業或畢業沒多久的學生，他鼓勵台灣年輕人「勇敢跨出生活小確幸」，把眼光放大看遠，「上海惠台55條出來後，緊緊抓住這機會，就業看的不是現在，看的是未來」。不過，他也提醒，台灣年輕人雖然忠誠度高、素養好，「但是積極度跟狼性度要加強」，要到上海發展，要投入比台灣多三倍的心力。

上海台商小確幸
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