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香江風情／香港的「破頂」與「爆煲」

2018-06-02 01:01聯合報 香港特派員李春

香港添馬公園。 中通社
香港添馬公園。 中通社
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香港人說台灣人太愛講政治，就算到台北搭小黃，三言兩語就拐到政治上去了。可香港人這段時間太愛講樓事，十個飯局有九個都要討論樓事，討論樓事時又一定要冒出兩個熱詞，一個叫「破頂」，一個叫「爆煲」。

香港人講的粵語，極生動極生活，「破頂」就極生動，通常用在股市上指某股不斷突破新高，最近主要用在樓市上。

港府差餉物業估價署剛剛公布最新數據，指香港私人住宅售價指數，已連續上升了廿五個月，其中十八個月是連續創出新高，而那十八個月，大標題做的就是「香港樓市連續十八個月破頂」。

如果這個「破頂」指的只是一種售價指數，令人震撼的只是其連續那麼時間，則另外還有一堆「破頂」，就令人驚到嘴張開不得閉上: 如「樓市癲狂車位破頂」，說的是香港偏鄉天水圍的車位，炒到一百四十八萬港元，西九一個車位更賣出五百萬港元的瘋狂。

與之相類似的，還有「公屋（類似國民住宅）轉讓價破頂」、居屋（港府居者有其屋計劃的廉售屋）破頂千萬接手」、「唐樓（無電梯售式住宅」也瘋狂轉讓價破頂」。聽上去跟樓有關的，都在「破頂」。

談「破頂」時，跟著就是「爆煲」。煲是港人最常用煮食之器。這詞極為生活，添柴太多，會把煲給燒炸，今天香港樓市，無數人在「破頂」下瘋搶，有如狂添柴火，令人擔心要「爆煲」了。

面對樓市狂升，港府一籌莫展，不少未能買樓的，只好退而求其次租樓住，由於租客增加，供求關係下租金狂漲。買樓租樓都負擔加重，社會壓力也陡增，「打倒地產霸權」口號再度響起，那是香港社會另一種「爆煲」。

話說香港政府不是有「辣招」一把，怎會一籌莫展？那是因香港國際游資甚多，包括來自中國大陸的，推「破頂」的是他，促「爆煲」的可能還是他，這就說來話長了。

香港
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