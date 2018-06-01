中國雲南查獲2.4噸牛角 疑來自非洲

2018-06-01 21:08 中央社 台北1日電



中國雲南近日查獲一批疑似來自非洲的野生動物角，共計64袋，重約2.4噸，4046隻。從形態來看，這些動物角疑似為非洲野牛角和氂牛角，目前均已送往鑒定，案件待進一步調查。

人民網報導，據雲南省紅河州河口縣森林公安局表示，雲南省紅河州河口縣森林公安局5月4日接到群眾舉報，河口北山一家物流公司內有大量的野生動物角。

河口縣森林公安民警立即趕到物流公司，當場查獲一批疑似野生動物角。經民警幾個小時的清點，這批動物角共計64袋，重約2.4噸，4046隻，疑為非洲野牛角和氂牛角。

民警初步確定這批貨物來源於境外。為進一步查明案情，河口縣森林公安局5月7日在雲南省政務服務網站上發布認領公告，至今無人認領貨物。

目前，查獲的疑似非洲野牛、氂牛角已送往相關部門進行鑒定，案件仍待進一步調查。

人民網指出，非洲野牛也稱非洲水牛，又稱好望角水牛，是產於非洲的牛科動物，平均壽命15至20年，是非洲的五大獸之一，也是非洲草原上最常見的動物。

氂牛主要分布在喜馬拉雅山脈和青藏高原，氂牛生長在海拔3000公尺至5000公尺的高寒地區，能耐攝氏零下30度至40度的嚴寒，6400公尺處的冰川則是氂牛登高極限。